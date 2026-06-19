'मोदी सख्त मिजाज के हैं, वो सबसे बड़े नेता…', ट्रंप ने फिर की PM की जमकर तारीफ

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बार फिर जमकर तारीफ की. उन्होंने मोदी को एक ‘महान नेता’ और ‘मजबूत इंसान’ बताया, जो 12 साल से ज्यादा समय से सत्ता में हैं.

Axios को दिए एक इंटरव्यू में, ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पीएम मोदी का जिक्र करते हुए कहा कि वे ताकत, प्रभाव और उसे इस्तेमाल करने की क्षमता के मामले में इन दो नेताओं को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं.

ट्रंप ने कहा, ‘मुझे लगता है कि मोदी बहुत अच्छे हैं. वे युद्ध से दूर रहते हैं, जो समझदारी भरी बात है. वे 1.5 अरब लोगों का नेतृत्व करते हैं. असल में वे सबसे बड़े हैं. भारत असल में सबसे बड़ा है. और मोदी एक महान नेता हैं.’

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ट्रंप ने कहा कि अमेरिका, भारत के साथ बहुत व्यापार करता है, जबकि पहले भारत हमें ठगता था. उन्होंने कहा कि हम उनके साथ बहुत व्यापार करते हैं, लेकिन अब हम निष्पक्ष व्यापार करते हैं. वे पहले सच में हमें ठगते थे. मैं इसके लिए उन्हें दोष नहीं देता. आप जानते हैं, हमारे यहां बेवकूफ नेता थे जिन्होंने ऐसा होने दिया. लेकिन अब हम बहुत व्यापार करते हैं. उन्होंने कहा कि वे इससे उतने खुश नहीं हैं क्योंकि पहले उन्हें ज्यादा फायदा होता था. इसलिए मोदी महान है.

Trump on India’s Modi: Modi is very good. He stays out of wars, which is smart. He’s 1.5 billion people. India’s actually the biggest. Modi’s a great leader, and we do a lot of business with them, but now we do fair business. They used to really rip us off. I don’t blame them… pic.twitter.com/icnnaCf4Xj — Clash Report (@clashreport) June 19, 2026

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तारीफ करते हुए ट्रंप ने उन्हें ऊंचे कद और आत्मविश्वास वाला नेता बताया. ट्रंप ने कहा कि अगर आप उनमें से किसी पर भी फिल्म बनाना चाहें, तो आपको हॉलीवुड में वैसा इंसान नहीं मिल पाएगा.

ट्रंप ने कहा कि मोदी का अंदाज बिल्कुल अलग है. उन्हें बहुत सम्मान मिलता है. मैं जानता हूं कि असली मोदी बहुत सख्त मिजाज के इंसान हैं. मैं आपको बताऊं, मैं कुछ ऐसी बातें जान पाया जो मुझे पहले पता नहीं थीं.

बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी बुधवार को फ्रांस में G-7 समिट के दौरान मिले थे. इस मुलाकात का मकसद दोनों देशों के बीच के रिश्तों को सुधारना था, जिनमें पिछले कुछ समय से तनाव चल रहा था.

ट्रंप ने कहा कि उन्होंने कई वर्षों से भारत को देखा है और वहां अक्सर नेताओं को बदलते हुए देखा है. ट्रंप ने कहा कि कोई छह महीने के लिए आता था, तो कोई एक साल के लिए और फिर अचानक प्रधानमंत्री मोदी आए और 12 साल से ज्यादा समय से मजबूती से बने हुए हैं. वह यह सब बहुत शांति के साथ करते हैं, लेकिन असल में वह शांत स्वभाव के व्यक्ति नहीं हैं. वह बहुत सख्त मिजाज वाले व्यक्ति हैं.

इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का जिक्र उन नेताओं के तौर पर किया जिन्हें वह पसंद करते हैं.

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