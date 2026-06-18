'भारत हमेशा शांति के पक्ष में है', PM मोदी ने जेलेंस्की से की मुलाकात 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को फ्रांस के एवियन में G7 समिट के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की. इस दौरान पीएम मोदी ने एक बार फिर से दोहराया कि भारत हमेशा शांति के पक्ष में रहेगा.
PM मोदी ने X पर एक पोस्ट में कहा, ‘एवियन में राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात हुई. हाल के समय में भारत और यूक्रेन के बीच काफी बातचीत और सहयोग बढ़ा है. यह हमारे सहयोग के अलग-अलग क्षेत्रों में भी दिखा. आज हमारी बातचीत हमारे सहयोग के अलग-अलग पहलुओं की समीक्षा करने के बारे में थी.’
Зустрівся з Президентом Володимиром Зеленським в Евіані. Останнім часом Індія та Україна активно розвивають взаємодію, що знаходить відображення у різних напрямах нашої співпраці.
Під час сьогоднішніх переговорів ми розглянули різні аспекти нашого співробітництва. Ми обидва… pic.twitter.com/6a5ooNQenK
— Narendra Modi (@narendramodi) June 17, 2026
उन्होंने आगे कहा, ‘हम दोनों इस बात पर सहमत हैं कि व्यापारिक संबंधों को युद्ध से पहले वाली स्थिति में वापस लाने की जरूरत है. साथ ही, यह भी दोहराया कि भारत हमेशा शांति के पक्ष में रहेगा और इंसानियत को सबसे ऊपर रखेगा.’
बैठक के बाद, वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि भारत और यूक्रेन के बीच ‘सहयोग की बड़ी संभावना’ है और वे पहले से ही संयुक्त प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं.
Met President Volodymyr Zelenskyy in Evian. In recent times, India and Ukraine have been engaging extensively. This has been reflected in different areas of our cooperation. Our talks today were about reviewing different aspects of our cooperation. We both agree that trade ties… pic.twitter.com/z0CUKKw9Hj
— Narendra Modi (@narendramodi) June 17, 2026
जेलेंस्की के साथ PM मोदी की यह मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा के साथ हुई बैठक के ठीक बाद हुई.
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जेलेंस्की ने कहा, ‘आज हमने इस बारे में बात की कि कैसे इन प्रोजेक्ट्स को और मजबूत बनाया जाए और अलग-अलग क्षेत्रों में सहयोग का दायरा बढ़ाया जाए. अहम बात यह है कि प्रधानमंत्री यूक्रेन के साथ आपसी हित वाले संबंध विकसित करने में दिलचस्पी रखते हैं और मानते हैं कि यह साझेदारी हमारे लोगों को और मजबूत बना सकती है.’
Зустрівся з Прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Наші країни мають великий потенціал для співпраці, і ми вже реалізуємо спільні проєкти. Сьогодні ми обговорили, як наповнити їх ще більшим змістом і розвинути співробітництво в різних галузях.
Важливо, що пан Премʼєр-міністр… pic.twitter.com/F1KjVheiIy
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 17, 2026
उन्होंने X पर लिखा, ‘ऐसे कई अच्छे इंडस्ट्रियल और अन्य प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर हम मिलकर काम कर सकते हैं. हमने तय किया कि हमारी टीमें सभी जरूरी बातों पर मिलकर काम करेंगी.’
प्रधानमंत्री मोदी और जेलेंस्की के बीच आखिरी बार सीधी बातचीत तब हुई थी, जब पिछले साल 30 अगस्त को उन्हें फोन किया था.
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