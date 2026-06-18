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जालसाजों ने उड़ाए 7.8 करोड़: पूर्व PM IK गुजराल के बेटे की कंपनी को लगाई चपत, 30-40 खातों में बांटी गई रकम

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Leslie Atkins
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

Published by: विकास कुमार

Updated Thu, 18 Jun 2026 07:23 PM IST

जांचकर्ताओं ने बताया कि पैसा पहले महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के चार बैंक खातों में गया। प्रत्येक खाते में 1 करोड़ रुपये से 2 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए। इसके बाद पैसा लगभग 30 से 40 खातों में वितरित हुआ। फिर इसे कई अन्य म्यूल खातों के माध्यम से स्थानांतरित किया गया।

Naresh Gujral son of former Prime Minister I.K. Gujral defrauded of 7.8 crore rupees

पूर्व पीएम के बेटे नरेश गुजराल
– फोटो : ANI

विस्तार

पूर्व राज्यसभा सांसद नरेश गुजराल के साथ साइबर धोखाधड़ी हुई है। धोखेबाजों ने मैसेजिंग ऐप पर उनकी प्रोफाइल फोटो लगाई और उन्होंने उनकी कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी को ठगा। इस धोखाधड़ी में 7.8 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

चार दिनों में किए चार अलग-अलग आरटीजीएस

पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी। नरेश गुजराल पूर्व प्रधानमंत्री आई के गुजराल के बेटे हैं। वह 1997 से 1998 तक भारत के 12वें प्रधानमंत्री रहे थे। यह धोखाधड़ी 12 जून से 16 जून के बीच हुई। जालसाजों ने गुजराल की डिस्प्ले पिक्चर का उपयोग किया। उन्होंने एक ऑनलाइन मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर खाता बनाया। उन्होंने कर्मचारी को तत्काल व्यापारिक उद्देश्यों के लिए पैसे ट्रांसफर करने का निर्देश दिया। कर्मचारी ने चार दिनों में चार अलग-अलग आरटीजीएस लेनदेन किए। इससे कंपनी को 7.8 करोड़ रुपये की हानि हुई।

धोखाधड़ी का खुलासा और कार्रवाई

यह धोखाधड़ी 16 जून को सामने आई। गुजराल की बेटी ने लेनदेन पर ध्यान दिया। उन्होंने तुरंत अपने पिता से इसकी पुष्टि की। तब पता चला कि गुजराल ने ऐसे कोई निर्देश नहीं दिए थे। नरेश गुजराल की शिकायत पर 16 जून 2026 को एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 7.68 करोड़ रुपये की कुल धोखाधड़ी वाली राशि में से 4.28 करोड़ रुपये विभिन्न बैंकों में फ्रीज कर दिए हैं।

पैसा पहले महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के चार बैंक खातों में गया

जांचकर्ताओं ने बताया कि पैसा पहले महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के चार बैंक खातों में गया। प्रत्येक खाते में 1 करोड़ रुपये से 2 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए। इसके बाद पैसा लगभग 30 से 40 खातों में वितरित हुआ। फिर इसे कई अन्य म्यूल खातों के माध्यम से स्थानांतरित किया गया। यह धन के निशान को छिपाने का एक स्पष्ट प्रयास था। साइबर जांचकर्ता अब धन की आवाजाही पर नजर रख रहे हैं और लाभार्थियों की पहचान कर रहे हैं।

त्वरित रिपोर्टिंग से वसूली

गुजराल ने बताया कि धोखाधड़ी की त्वरित रिपोर्टिंग से मदद मिली। अधिकारियों ने चोरी की गई राशि का एक बड़ा हिस्सा फ्रीज कर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी और मुख्य वित्तीय अधिकारी धोखाधड़ी के शिकार हुए। गुजराल उस समय शहर से बाहर थे। उन्होंने बताया कि साइबर अपराध विभाग को तुरंत सूचित करने से 70 फीसदी से अधिक राशि बरामद हुई। पुलिस शेष राशि का पता लगाने और इसमें शामिल लोगों को गिरफ्तार करने में जुटी है।

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