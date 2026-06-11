अमेरिका का ईरान पर अटैक, बंदर अब्बास-सिरिक और मीनाब में जोरदार धमाके

7:28 AM (4 घंटे पहले)

अमेरिका ने कई कंपनियों को किया बैन

Posted by :- Darakhshan

अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने ईरान के IRGC और रक्षा मंत्रालय से जुड़े 9 व्यक्तियों और कंपनियों पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं. ट्रंप प्रशासन ने ईरान के हथियार नेटवर्क को पूरी तरह तबाह करने के लिए ‘आर्थिक चक्रव्यूह’ तैयार किया है. इस कार्रवाई के तहत अमेरिका ने चीन और हांगकांग की उन कंपनियों को निशाना बनाया है, जो ईरान को हथियार खरीदने में मदद कर रही थीं. अमेरिकी वित्त मंत्रालय का दावा है कि इस कदम से ईरान की सैन्य संपत्तियों को फ्रीज कर दिया गया है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को गहरा झटका लगा है. इस कार्रवाई के तहत अमेरिका ने हांग कांग की एक ऐसी कंपनी पर भी प्रतिबंध लगाया है, जो चोरी-छिपे ईरान के लिए बैंकिंग कामकाज संभाल रही थी.

अमेरिकी विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (OFAC) ने चीनी नागरिकों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने IRGC को लाखों डॉलर के हथियार दिलाने में मदद की. इसके साथ ही अमेरिका ने दुनिया भर की कंपनियों को चेतावनी दी है कि वो ईरान के तेल और हथियारों के कारोबार से दूर रहें, वरना विदेशी बैंकों पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं. अमेरिकी प्रशासन ने ईरान को पैसा पहुंचाने वाले ‘शैडो बैंकिंग’ और क्रिप्टो नेटवर्क की पहचान की है, साथ ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से ईरान की ओर से वसूले जाने वाले टैक्स को लेकर भी सख्त चेतावनी जारी की है.