अमेरिका का ईरान पर अटैक, बंदर अब्बास-सिरिक और मीनाब में जोरदार धमाके

aajtak.in | नई दिल्ली | 11 जून 2026, 12:11 PM IST
US-Israel-Iran War Live Updates: डोनाल्ड ट्रंप की भीषण हमलों की चेतावनी के बाद अमेरिकी सेना ने ईरान पर हमले शुरू कर दिए हैं. स्थानीय ईरानी मीडिया और मेहर समाचार एजेंसी के अनुसार, देश के कई हिस्सों में जवाबी कार्रवाई के लिए एंटी-एयरक्राफ्ट और एयर डिफेंस सिस्टम को तुरंत एक्टिव कर दिया गया है. वहीं, अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने फिर से होर्मुज को बंद करने का ऐलान कर दिया है.
Iran-US War Live Updates
अमेरिका-ईरान के बीच फिर से भीषण युद्ध छिड़ गया है. अमेरिका ने ईरान में कई ठिकानों पर ‘सेल्फ डिफेंस में हमले’ (self-defense strikes) शुरू कर दिए हैं. ईरान में बंदर अब्बास, किश, सिरिक और मीनाब इलाकों में जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई हैं. इसके बाद ईरान ने अमेरिकी हमले का जवाब देते हुए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से पूरी तरह बंद करने का ऐलान कर दिया है.
साथ ही ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी नेवी की पांचवीं फ्लीट के मुख्यालय (बहरीन) पर शाहिद-136 ड्रोन दागे और जॉर्डन में एक अमेरिका से जुड़े एयरबेस को भी निशाना बनाया. ईरान ने इसे दक्षिणी ईरान पर हालिया अमेरिकी हमलों का जवाब बताया. इसके अलावा आईआरजीसी ने एक बार फिर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह बंद करने का ऐलान कर दिया है.
वहीं, अमेरिकी हमलों के बीच क्षेत्रीय देशों ने अपने-अपने एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए हैं. जॉर्डन ने पांच ईरानी मिसाइलों को बीच में ही मार गिराने की जानकारी दी. बहरीन में एयर रेड सायरन बजाए गए, जबकि कुवैत ने कई हवाई हमलों को ट्रैक करते हुए उन्हें रोकने की जानकारी दी है.
अमेरिका-ईरान जंग की ताजा जानकारी के लिए इस पेज पर बने रहें…
12:09 PM (7 मिनट पहले)
Middle East War: ‘अमेरिकियों की गुस्ताखी…’
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ईरान के आईआरजीसी एयरोस्पेस फोर्स के कमांडर जनरल मूसावी ने सरकारी समाचार एजेंसी ‘इर्ना’ के हवाले से एक बयान जारी किया है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को असुरक्षित बनाने की कोशिश की गई, तो पूरे ईरान से जवाबी कार्रवाई की जाएगी और इस पूरे क्षेत्र को नरक में बदल दिया जाएगा. उन्होंने साफ कहा कि ये कार्रवाई खुदा की मर्जी से इस क्षेत्र में अमेरिकियों की गुस्ताखी और हिमाकत का करारा जवाब है.
10:33 AM (एक घंटा पहले)
Iran-US War Updates: अमेरिका ने अपने नागरिकों को इराक छोड़ने को कहा
Posted by :- Darakhshan
बगदाद में US एंबेसी ने अपने नागरिकों को तुरंत देश छोड़ने की चेतावनी दी है. एंबेसी ने अपने नागरिकों से मौजूदा हालात में इराक की यात्रा न करने की भी सलाह दी है. इराक में US एंबेसी ने एक बयान में ये भी चेतावनी दी कि यात्रा में रुकावट या बिना पहले से सूचना के एयरस्पेस के अचानक बंद होने की भी संभावना है.
10:21 AM (एक घंटा पहले)
जॉर्डन में यूएस एंबेसी ने नागरिकों को चेताया
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जॉर्डन में U.S. एंबेसी ने चेतावनी दी है कि अमेरिकी नागरिक शेल्टर में रहें और सिक्योरिटी एडवाइजरी का पालन करें. एंबेसी ने कहा, ‘रिपोर्ट्स से पता चलता है कि जॉर्डन के एयरस्पेस में मिसाइल, ड्रोन या रॉकेट हैं. तुरंत ऊपर से कवर लें और पनाह लें. घर के अंदर रहें और लोकल अनाउंसमेंट और अलर्ट पर ध्यान दें. जॉर्डन में U.S. एंबेसी स्थिति का रिव्यू करती रहेगी और जरूरत के हिसाब से और जानकारी देगी.’
9:53 AM (2 घंटे पहले)
Middle-East War Update: ‘जब तक दुश्मन की ऐसी हरकतें…’
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IRGC ने अमेरिका पर एक रिक्रिएशन एरिया, प्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है. इसके साथ ही ईरान ने अमेरिकी आक्रामकता के खिलाफ ‘सौ दिनों’ के प्रतिरोध की तारीफ की है और चेतावनी दी है कि जब तक दुश्मन की ऐसी हरकतें जारी रहेंगी, उनका ये सैन्य अभियान भी आगे चलता रहेगा.
9:37 AM (2 घंटे पहले)
US-Iran Conflict: ईरान ने तबाह किए अमेरिकी जेट्स
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ईरान ने दावा किया है कि उसने जॉर्डन के अल-अजराक एयर बेस और उसके कंट्रोल सेंटर पर 12 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं. ईरान का कहना है कि इस मिसाइल हमले में वहां मौजूद अमेरिकी सेना के F-35, F-15 और F-16 लड़ाकू विमानों के ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया गया है और भारी संख्या में अमेरिकी फाइटर जेट्स नष्ट हुए हैं. ईरानी सेना के मुताबिक, ये कार्रवाई अमेरिकी सेना द्वारा ईरान के कारज, नजर आबाद और पिशवा इलाकों के पास किए गए हमलों का जवाब है.
8:59 AM (3 घंटे पहले)
ईरानी एय़र डिफेंस सिस्टम को टारगेट कर रहा यूएस
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एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने ‘एक्सियोस’ से बातचीत में बताया है कि जिन भी ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं, वो सभी दक्षिणी ईरान में स्थित हैं. इन ठिकानों में मुख्य रूप से ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार और ड्रोन कमांड और कंट्रोल यूनिट शामिल हैं.
8:48 AM (3 घंटे पहले)
Middle-East War Live: ईरान ने अमेरिकी एयर बेस पर दागीं 12 मिसाइलें
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ईरान ने एक बयान जारी करते हुए दावा किया है कि उसने जॉर्डन के अल-अजराक एयर बेस पर मौजूद अमेरिकी विमानों को निशाना बनाया है. ईरानी सेना के मुताबिक, इस हमले के लिए 12 बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है. IRGC ने कहा, ‘जब तक दुश्मन अपनी आक्रामक हरकतें जारी रखेगा, हमारा ऑपरेशन जारी रहेगा.’
8:19 AM (3 घंटे पहले)
US-Iran War Live Updates: कुवैत ने बंद किया एयरस्पेस
Posted by :- Darakhshan
कुवैत सिविल एविएशन ऑथोरिटी ने ईरानी हमलों के कारण अपने एयरस्पेस को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुवैत आने-जाने वाली सभी उड़ानों के रूट बदल दिए गए हैं और उन्हें दूसरे सुरक्षित रास्तों पर डायवर्ट किया जा रहा है. ऑथोरिटी ने बताया है कि जैसे ही हवाई खतरे पूरी तरह खत्म हो जाएंगे, वैसे ही देश के एयरस्पेस को दोबारा खोल दिया जाएगा.
8:00 AM (4 घंटे पहले)
Iran-US War Updates: जॉर्डन में दो एयर बेस पर जोरदार धमाके
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ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक, जॉर्डन के अल-अजराक और मुवफ्फाक साल्टी एयर बेस पर भीषण धमाके हुए हैं. इन दोनों ही एयर बेस के बारे में माना जाता है कि यहां अमेरिकी सैन्य कर्मी तैनात रहते हैं और ये क्षेत्र में उनके सैन्य ऑपरेशनों को संभालने में मदद करते हैं.
7:53 AM (4 घंटे पहले)
Middle East Conflict: हवाई हमलों को रोक रही कुवैती सेना
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कुवैत का एयर डिफेंस सिस्टम इस समय आसमान में दुश्मन के हवाई हमलों का मुकाबला कर रहे हैं और उन्हें रोक रहे हैं. कुवैत की सेना ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी करते हुए इसकी जानकारी दी है. सेना के जनरल स्टाफ ने देश के सभी नागरिकों और लोगों से अपील की है कि वो सुरक्षा और बचाव के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पालन करें. इसके साथ ही, सेना ने लोगों से किसी भी अफवाह से बचने और सिर्फ स्वीकृत आधिकारिक स्रोतों से ही सही जानकारी हासिल करने की अपील की है.
7:34 AM (4 घंटे पहले)
US-Iran War Live: ईरान का बहरीन में हमला
Posted by :- Darakhshan
ईरान की सेना ने दावा किया है कि उसने बहरीन में तैनात अमेरिकी नौसेना के पांचवें बेड़े को निशाना बनाकर ड्रोन हमले किए हैं. ईरान के मुताबिक, उसने ये कार्रवाई अमेरिकी सेना की ओर से दक्षिणी ईरान के इलाकों पर किए गए हमलों और सीजफायर के उल्लंघन के जवाब में की है. ईरानी सेना का दावा है कि इस ऑपरेशन के दौरान कई विनाशकारी ड्रोनों का इस्तेमाल किया गया. इन हमलों में विशेष रूप से अमेरिकी पांचवें बेड़े से जुड़े संचार एंटेना (कम्युनिकेशन एंटेना) और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के राडार ठिकानों को निशाना बनाने की बात कही गई है.
7:28 AM (4 घंटे पहले)
अमेरिका ने कई कंपनियों को किया बैन
Posted by :- Darakhshan
अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने ईरान के IRGC और रक्षा मंत्रालय से जुड़े 9 व्यक्तियों और कंपनियों पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं. ट्रंप प्रशासन ने ईरान के हथियार नेटवर्क को पूरी तरह तबाह करने के लिए ‘आर्थिक चक्रव्यूह’ तैयार किया है. इस कार्रवाई के तहत अमेरिका ने चीन और हांगकांग की उन कंपनियों को निशाना बनाया है, जो ईरान को हथियार खरीदने में मदद कर रही थीं. अमेरिकी वित्त मंत्रालय का दावा है कि इस कदम से ईरान की सैन्य संपत्तियों को फ्रीज कर दिया गया है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को गहरा झटका लगा है. इस कार्रवाई के तहत अमेरिका ने हांग कांग की एक ऐसी कंपनी पर भी प्रतिबंध लगाया है, जो चोरी-छिपे ईरान के लिए बैंकिंग कामकाज संभाल रही थी.
अमेरिकी विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (OFAC) ने चीनी नागरिकों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने IRGC को लाखों डॉलर के हथियार दिलाने में मदद की. इसके साथ ही अमेरिका ने दुनिया भर की कंपनियों को चेतावनी दी है कि वो ईरान के तेल और हथियारों के कारोबार से दूर रहें, वरना विदेशी बैंकों पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं. अमेरिकी प्रशासन ने ईरान को पैसा पहुंचाने वाले ‘शैडो बैंकिंग’ और क्रिप्टो नेटवर्क की पहचान की है, साथ ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से ईरान की ओर से वसूले जाने वाले टैक्स को लेकर भी सख्त चेतावनी जारी की है.
7:13 AM (5 घंटे पहले)
Iran-US War: अमेरिका ने ईरान पर दागीं टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें
Posted by :- Darakhshan
अमेरिकी सेना ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें अमेरिकी युद्धपोत से ईरान के खिलाफ टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें दागते हुए दिखाया गया है. सेंटकॉम के मुताबिक, राष्ट्रपति ट्रंप के निर्देश पर अमेरिकी सेना ने 10 जून को ईरान के कई ठिकानों पर आत्मरक्षा में ये नए हमले किए. इस सैन्य कार्रवाई के दौरान अमेरिकी वायुसेना, नौसेना और मरीन कॉर्प्स ने मिलकर ईरान के सैन्य निगरानी तंत्र, कम्युनिकेशन सिस्टम और एयर डिफेंस साइट्स पर सटीक निशाना साधा. अमेरिकी सेना का कहना है कि ये हमले ईरान की तरफ से लगातार की जा रही उकसावे वाली हरकतों के जवाब में किए गए हैं, क्योंकि ईरानी ठिकाने क्षेत्र से गुजरने वाले अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक जहाजों और अमेरिकी बलों के लिए बड़ा खतरा बन रहे थे.
7:01 AM (5 घंटे पहले)
Middle East War: अब और हमले नहीं- एंटोनियो गुटेरेस
Posted by :- Darakhshan
संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने मिडिल-ईस्ट जंग पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ‘मिडिल ईस्ट को संकट में और गहराई तक खींचा जा रहा है और इसके नतीजे इस इलाके से कहीं आगे तक जा रहे हैं. इस हफ्ते बड़े हमले हुए हैं और हालात और बिगड़े हैं, जहां सीजफायर कमजोर होता जा रहा है. हमें कमजोर होने के खतरों को कम नहीं आंकना चाहिए. सभी पार्टियों को एक डिप्लोमैटिक समझौते की दिशा में काम करना चाहिए. अब और हमले नहीं, अब और बहाने नहीं.’
6:21 AM (5 घंटे पहले)
अमेरिकी फिफ्थ फ्लीट पर ईरान का अटैक, बहरीन में बजे सायरन
Posted by :- Nitin
बहरीन के गृह मंत्रालय ने बताया कि देश के कई इलाकों में सायरन बज रहे हैं. नागरिकों से शांत रहने और पास के सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की है. बहरीन के गृह मंत्रालय ने ये जानकारी ईरानी सरकारी मीडिया के उस दावे के बाद दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना के पिछले हमलों के जवाब में उसकी सेना ने बहरीन में अमेरिकी फिफ्थ फ्लीट के मुख्यालय को निशाना बनाया है.
6:16 AM (6 घंटे पहले)
अमेरिका 18 अहम सैन्य ठिकानों को किया नष्ट, IRGC का दावा
Posted by :- Nitin
IRGC की एयरोस्पेस फोर्स और नेवी ने दो चरणों में ऑपरेशन चलाए और अल-सलेम एयर बेस, अहमद अल-जाबेर एयर बेस और शेख ईसा एयर बेस पर मौजूद अमेरिका के 18 अहम सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर नष्ट कर दिया है.
6:06 AM (6 घंटे पहले)
वॉशिंगटन पहुंचे पीट हेगसेथ
Posted by :- Nitin
अमेरिकी हमले के बीच वॉर मिनिस्टर पीट हेगसेथ अभी-अभी वॉशिंगटन पहुंच गए हैं. बताया जा रहा है कि वह कई बड़े अधिकारियों संग बैठक करेंगे.
5:49 AM (6 घंटे पहले)
अमेरिका की हर आक्रामता का जवाब निर्णायक सैन्य कार्रवाटी से दिया जाएगा: ईरान
Posted by :- Nitin
ट्रंप के बयानों के जवाब में ईरान की समाचार एजेंसी ‘तस्नीम’ ने एक जानकार सूत्र के हवाले से कहा है कि अमेरिका की हर ‘आक्रामकता’ का जवाब निर्णायक सैन्य कार्रवाई से दिया जाएगा, न कि ‘राजनीतिक ब्लैकमेल’ से.
उधर, ईरान की समाचार एजेंसी ‘मेहर’ का कहना है कि IRGC के मिसाइल और ड्रोन हमलों के ऑपरेशन का पहला चरण पूरा कर लिया गया है.
5:45 AM (6 घंटे पहले)
किसी ने नहीं किया ट्रंप से संपर्क, बोले प्रोफेसर मरंदी
Posted by :- Nitin
तेहरान विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य और ओरिएंटलिज्म के प्रोफेसर सैयद मोहम्मद मरंदी ने ट्रंप के ईरानी अधिकारियों से बात करने के दावे को खारिज कर दिया है. उन्होंने ट्रंप पर विवादित टिप्पणी करते हुए कहा कि व्हाइट हाउस में बैठे उस व्यक्ति से किसी ने भी संपर्क नहीं किया है.
5:36 AM (6 घंटे पहले)
अमेरिका के किसी युद्धपोत पर नहीं हुआ हमला, ईरान के दावे को US सेंट्रल कमांड ने किया खारिज
Posted by :- Nitin
अमेरिका और ईरान के बीच फिर से भीषण युद्ध छिड़ गया है. अमेरिकी सेना ने ईरान के कई प्रांतों में बमबारी की है. इसके जवाब में ईरान ने भी अमेरिकी सेना पर पलटवार का दावा किया है. ऐसे ही ईरान के एक दावे को अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने खारिज कर दिया है.
यूएस सेंट्रल कमांड ने एक्स पर ईरान के दावे को खारिज करते हुए लिखा, ‘ईरान के मीडिया सूत्रों का दावा है कि ईरान ने होर्मुज में अमेरिकी युद्धपोत पर हमला किया है, ये पूरी तरह से गलत है.’
सेंट्रल कमांड ने स्पष्ट करते हुए बताया कि अमेरिका के किसी भी युद्धपोत पर हमला नहीं हुआ है.
5:26 AM (6 घंटे पहले)
ट्रंप के दावे को ईरान ने किया खारिज, कहा- उसके आधिकारियों से नहीं हुई बात
Posted by :- Nitin
ईरान की सरकारी मीडिया ने ट्रंप के उस दावे को खारिज करते हुए एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने सीधे ईरानी अधिकारियों से बात की है और उन अधिकारियों ने उनसे अमेरिका के नए हमलों को रोकने के लिए कहा था.
रिपोर्ट में ईरान के एक अज्ञात वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि ट्रंप का ये झूठा दावा कि ईरानी अधिकारियों ने उनसे संपर्क किया, ईरान के साथ युद्ध से बचने का एक बहाना है.
(इनपुट- रॉयटर्स)
5:22 AM (6 घंटे पहले)
ट्रंप ने ईरानी अधिकारियों से की बात
Posted by :- Nitin
ईरान पर भीषण बमबारी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में खुलासा किया कि उन्होंने ईरानी अधिकारियों से सीधे बात की है. उन्होंने दावा किया कि बातचीत के दौरान ईरानी अधिकारियों ने अमेरिका की बमबारी रोकने को कहा है.
उन्होंने कहा कि अमेरिकी लड़ाकू विमान ईरान के ऊपर उड़ान भर रहे थे. ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को बताया कि बमबारी जल्द ही रुक जाएगी, लेकिन उन्होंने कहा कि वो और हमले करने का विकल्प खुला रखेंगे.
5:18 AM (6 घंटे पहले)
US Iran War: होर्मुज से गुजर रहे दो जहाज आपस में टकराए
Posted by :- Nitin
ईरानी मीडिया ने ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स नेवी का हवाला देते हुए बताया कि ईरानी नेवी ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने की कोशिश कर रहे दो जहाजों पर हमला किया है. आईआरजीसी ने ये जानकारी अमेरिकी हमलों के बाद रणनीतिक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने की घोषणा के कुछ देर बाद दी है.
5:13 AM (7 घंटे पहले)
अमेरिकी सेना ने ईरान पर किया हमला
Posted by :- Nitin
ईरान पर ताजा हमले की जानकारी देते हुए अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने घोषणा की कि कमांडर-इन-चीफ के आदेश पर अमेरिकी सेना ने ईस्टर्न टाइम के अनुसार शाम 5:15 बजे (ET) ईरान में कई ठिकानों पर अतिरिक्त आत्मरक्षा हमले शुरू कर दिए हैं.
5:03 AM (7 घंटे पहले)
ईरान ने बंद किया होर्मुज
Posted by :- Nitin
अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान के आईआरजीसी ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से बंद करने का ऐलान कर दिया है, जिसमें तेल टैंकर और वाणिज्यिक जहाज भी शामिल हैं. इसमें कहा गया है कि जो भी जहाज वहां से गुजरने की कोशिश करेगा, उस पर गोली चलाई जाएगी.