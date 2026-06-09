यूपी: अंबेडकर नगर के बाद दूसरे जिलों में भी शाम चार बजे तक चल सकती है OPD, इमरजेंसी का बोझ भी होगा कम

अंबेडकर नगर जिले के महामाया राजकीय एलोपैथी मेडिकल कॉलेज में शाम चार बजे तक ओपीडी चलाने से मरीजों को काफी राहत मिल रही है। प्रदेश के अन्य मेडिकल कॉलेजों ने भी इस पर विचार शुरू कर दिया है। राजधानी के कई चिकित्सा संस्थान के अलग- अलग विभाग में भी देर शाम तक मरीज देखे जा रहे हैं। इससे इमरजेंसी पर अचानक बढ़ने वाला दबाव भी कम होगा।

महामाया राजकीय एलोपैथी मेडिकल कॉलेज ने नया प्रयोग करते हुए प्रदेश में पहली बार शाम चार बजे तक ओपीडी सुविधा शुरू की है। इससे हर दिन करीब डेढ़ से दो सौ मरीजों को फायदा मिल रहा है। यह संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब अंबेडकर नगर की तर्ज पर कई अन्य मेडिकल कॉलेज भी इस दिशा में विचार शुरू कर दिए हैं। इसी तरह संजय गांधी पीजीआई में नेफ्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी, इंडोक्राइन सहित कई विभागों में शाम चार बजे के बाद तक ओपीडी चलाई जा रही है। लोहिया संस्थान के कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और यूरोलाजी में भी देर शाम तक ओपीडी चल रही है। यहां पर्चा दोपहर एक बजे तक ही बन रहा है, लेकिन आदेश है कि ओपीडी में जब तक मरीज रहे तब तक कोई न कोई फैकल्टी और वरिष्ठ रेजीडेंट मरीज देखते रहेंगे।