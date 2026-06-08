महाकाल मंदिर की सुरक्षा में बड़ी चूक: पुष्पा लुक में युवक पहुंचा, सुरक्षाकर्मियों संग ली सेल्फी; वीडियो बनवाया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन
Published by: उज्जैन ब्यूरो
Updated Mon, 08 Jun 2026 06:44 PM IST
उज्जैन के महाकाल मंदिर में पुष्पा स्टाइल की वेशभूषा पहनकर एक युवक प्रवेश कर गया। फोटोग्राफी प्रतिबंधित होने के बावजूद उसने वीडियो बनाया। सुरक्षाकर्मियों ने उसे रोकने के बजाय सेल्फी ली और सहयोग किया। वीडियो वायरल होने पर सुपरवाइजर को हटाया गया।
पुष्पा के लुक में युवक
– फोटो : अमर उजाला
विस्तार
विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। फिल्म पुष्पा के अभिनेता अल्लू अर्जुन के किरदार की तर्ज पर साड़ी-ब्लाउज, नथनी, पायल और नींबू की माला पहनकर एक युवक मंदिर परिसर में प्रवेश कर गया। हैरानी की बात यह रही कि जिन सुरक्षाकर्मियों पर नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी थी, वे ही उसके साथ सेल्फी लेते नजर आए।
गौरतलब है कि महाकाल मंदिर परिसर में फोटोग्राफी पूरी तरह प्रतिबंधित है और आपत्तिजनक या अनुचित वेशभूषा में प्रवेश भी वर्जित माना जाता है। इसके बावजूद मानसरोवर गेट पर तैनात आधा दर्जन से अधिक सुरक्षाकर्मियों ने युवक को न केवल नहीं रोका, बल्कि उसके साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं। आरोप है कि एक कर्मचारी ने उसे विशेष प्रोटोकॉल देते हुए गणेश मंडपम तक दर्शन भी कराए। इस दौरान युवक ने मंदिर परिसर का वीडियो बनाया और बाद में उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया।
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सुरक्षाकर्मी ही बने मददगार
दो दिन पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में मंदिर के सुरक्षाकर्मी ही नियमों की अनदेखी करते दिखाई दे रहे हैं। युवक के फिल्मी अंदाज को देखकर श्रद्धालु जहां हैरान थे, वहीं सुरक्षा में तैनात कर्मचारी उसके साथ फोटो और वीडियो बनवाने में सहयोग करते नजर आए।
यह बोले जिम्मेदार
5 फरवरी को हुई इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद मंदिर प्रशासन हरकत में आया है। मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक ने मामले में कार्रवाई करते हुए संबंधित सुपरवाइजर को हटा दिया है। प्रथम कौशिक ने कहा कि इस प्रकार किसी व्यक्ति को प्रवेश देना और मंदिर परिसर में फोटोग्राफी की अनुमति देना मंदिर की मर्यादा और सुरक्षा व्यवस्था, दोनों का उल्लंघन है। मामले की जांच की जा रही है और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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