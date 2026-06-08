नेतन्याहू को ट्रंप ने मिलाया फोन, बोले

Israel’s Iron Dome anti-missile system intercepts rockets after Iran fired a salvo of ballistic missiles. (Reuters)

Israel-Iran War Live Updates: मिडिल ईस्ट में जंग की आहट फिर तेज हो गई है. लेबनान की राजधानी बेरूत पर इजरायली एयर स्ट्राइक से भड़के ईरान और हिजबुल्लाह ने इजरायल पर मिसाइलों और ड्रोन की बौछार कर दी. इसके जवाब में अब इजरायली सुरक्षाबलों ने ईरान के चार बड़े शहरों को निशाना बनाते हुए एयर स्ट्राइक की है.

वहीं, आईआरजीसी ने भी इजरायली हमलों की पुष्टि की है. आईआरजीसी का कहना है कि इजरायल ने ईरान के कई शहरों को निशाना बनाते हुए बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं. हमले के बाद पूरे इलाके में स्कूलों को बंद कर दिया गया है.

ताजा घटनाक्रम पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नजर बनाए हुए हैं. उन्होंने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात कर ईरान के हमला का पलटवार नहीं करने का अनुरोध किया था, जिसको इजरायली पीएम ने स्वीकार कर लिया था. हालांकि, अब ने ईरान पर जोरदार पलटवार करते हुए जोरदार हमला किया है.

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