'तुम बेईमान हो या बेवकूफ', ट्रंप की एंकर से बहस, इंटरव्यू बीच में छोड़ा

‘चलो अब यहीं खत्म करते हैं. क्योंकि मेरा बस हो गया है. शुक्रिया, डार्लिंग.’

इन शब्दों के साथ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इंटरव्यू को बीच में छोड़कर चले गए. दरअसल, 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में धोखाधड़ी के आरोपों और कैलिफोर्निया प्राइमरी चुनाव 2026 विवाद पर एंकर से उनकी तीखी बहस हो गई. एंकर ने ट्रंप से कहा कि आरोपों के सबूत दें, इसपर राष्ट्रपति भड़क गए.

यह घटनाक्रम ‘मीट द प्रेस’ के लिए दिए गए एक साक्षात्कार के दौरान सामने आया, जहां ट्रंप ने अमेरिकी चुनावों में धांधली के अपने आरोपों का बचाव किया. एंकर क्रिस्टन वेल्कर ने अमेरिकी राष्ट्रपति से कैलिफोर्निया में चल रही मतगणना और चुनाव संबंधी अपने दावों के सबूत पेश करने के लिए बार-बार पूछे जाने पर चर्चा और भी तीखी हो गई.

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मीडिया के बारे में भड़ास निकालने के बाद ट्रंप ने अपना माइक्रोफोन उतार दिया और बाहर चले गए.

इंटरव्यू की शुरुआत में ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए चल रही वार्ता पर चर्चा हुई.

की स्थिति पर विस्तृत चर्चा के बाद यह टकराव शुरू हुआ. इसके बाद क्रिस्टन वेल्कर ने उनके प्रस्तावित 1.8 अरब डॉलर के शस्त्रीकरण-विरोधी अभियान के बारे में पूछा, जिसका उद्देश्य उन लोगों को मुआवजा देना था जो मानते थे कि पिछली सरकार द्वारा उन्हें अनुचित रूप से निशाना बनाया गया था.

इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन और मीडिया पर जमकर हमला बोला. फिर ट्रंप पिछली बाइडेन सरकार और अमेरिकी मीडिया पर हमलावर हुए. इसके जवाब में वेल्कर ने बताया कि उनके कुछ आरोपों का समर्थन करने वाला कोई सबूत नहीं था.

फिर ट्रंप ने तीखे शब्दों में पलटवार किया. वह बोले, ‘सिर्फ सबूत ही सबूत हैं. चुनाव में धांधली हुई थी. यह एक गंदा चुनाव था, और अभी कैलिफोर्निया में यही हो रहा है.’

🚨BREAKING: TRUMP JUST HAD HIS WORST MELTDOWN EVER. Trump completely unravels when Kristen Welker challenged him on his California election claims. Instead of providing evidence, he called her “crooked” and “stupid,” attacked the press, and abruptly WALKS OUT in the middle of… pic.twitter.com/Ouom3DoalX — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) June 7, 2026

अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि कैलिफोर्निया में मतों की गिनती में देरी इस बात का सबूत है कि प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ी हुई है. राज्य में कई सीटों पर मतदान समाप्त होने के कई दिनों बाद भी नतीजे नहीं निकले. बता दें कि वहां गवर्नर और लॉस एंजिलिस मेयर समेत कई पदों के लिए चुनाव हो रहा है.

एंकर ने तर्क दिया कि कैलिफोर्निया में चुनाव के दिन डाक द्वारा भेजे गए मतपत्रों को बाद में पहुंचने और फिर भी उनकी गिनती किए जाने की अनुमति है, एक ऐसी प्रथा जो अक्सर काउंटिंग के टाइम बढ़ा देती है.

ट्रंप ने उस स्पष्टीकरण को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा, ‘आप जानते हैं कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वे चुनाव में धांधली कर रहे हैं.’

जब उसने पूछा कि क्या उसके पास सबूत है, तो ट्रंप ने जवाब दिया, ‘मुझे बस देखना है. मुझे बस देखना है और सुनना है, और मैं लोगों की बात सुनता हूं और देखते हैं क्या होता है.’

साक्षात्कार के दौरान तनाव बढ़ता चला गया. जैसे-जैसे बातचीत आगे बढ़ी, दोनों बार-बार एक ही सवाल पर लौट आए.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने उनसे पूछा कि क्या वह मानती हैं कि कैलिफोर्निया की चुनाव प्रक्रियाएं उचित थीं. एंकर ने कहा कि चुनाव अधिकारियों ने मतगणना प्रक्रिया की धीमी गति को स्वीकार किया है.

इसके बाद ट्रंप ने अपनी आलोचना का रुख मीडिया की ओर मोड़ दिया. वह बोले, ‘नहीं, वे बेईमान हैं. वे बेईमान हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप बेईमान हैं. आपका प्रेस बेईमान है और ‘मीट द प्रेस’ भी बेईमान है.’

पत्रकार ने कहा, ‘सच कहूं तो, मैं बेईमान नहीं हूं, लेकिन चलिए…’

बात पूरी करने से पहले ही ट्रंप ने बीच में दखल दे दिया. ‘सच में? तो फिर तुम सीधे उनके जाल में फंस ई. या तो तुम बेईमान हो या फिर बेवकूफ.’

इसके कुछ देर बाद ट्रंप ने अपना माइक्रोफोन हटाते हुए कहा, ‘बस बहुत हो गया, अब यहीं खत्म करते हैं. शुक्रिया, डार्लिंग.’

एंकर ने उनसे रुकने और इंटरव्यू जारी रखने का आग्रह किया और कहा कि वह साक्षात्कार के लिए ही विस्कॉन्सिन आई हैं.

इसके जवाब में ट्रंप ने कहा कि वह पहले ही सवालों के जवाब देने में काफी समय बिता चुके हैं. इसके बाद वह खड़े हुए और चले गए.

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