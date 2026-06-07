कल का मौसम: दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत में लू का अलर्ट, इतने डिग्री पहुंचेगा पारा; जानिए कब से मिलेगी राहत

मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 8 से 10 जून तक भीषण गर्मी व लू की चेतावनी दी है। 11-12 जून को हल्की बारिश से राहत मिलेगी।

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दक्षिण-पश्चिम मानसून देश के दक्षिणी और पूर्वोत्तर हिस्सों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने चेतावनी दी है कि दिल्ली-एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बड़े हिस्से में अगले तीन दिनों तक भीषण गर्मी और लू चलेगी। इस दौरान पारा 42 डिग्री सेल्सियस से 44 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। वहीं, 11 से 12 जून तक पश्चिमी विक्षोभ के चलते हल्की बारिश और तेज हवाओं से राहत मिलने की संभावना है।

मौसम विभाग के अनुसार, इससे पहले 8 से 10 जून के बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कई इलाकों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। इस दौरान अधिकतम तापमान में दो डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। इससे पारा 44 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। दिन के तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिससे लोगों को उमस और गर्मी दोनों का सामना करना पड़ सकता है।

वहीं, न्यूतनम तापमान में भी 1.2 डिग्री सेल्सियस के इजाफे की संभावना है। न्यूनतम पारा 29 डिग्री सेल्सियस तक जाने से लोगों को रात में उमस और बेचैनी परेशान कर सकती है। मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में 11-12 जून के दौरान कहीं-कहीं हल्की बारिश, गरज-चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना है। इन क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इससे लोगों को राहत मिलेंगी।

दिन में कड़ी धूप ने किया परेशान तो शाम को बदला मौसम दिल्ली में सुबह से ही कड़ी धूप ने लोगों को परेशान किया। सुबह दस बजे ही पारा 37 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया। दोपहर के समय अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान में पिछले 24 घंटे में करीब 1.6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखी गई। दूसरी तरफ, न्यूनतम तापमान में भी पिछले 24 घंटे में 1.3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई। भोर के दौरान न्यूनतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, शाम के समय दिल्ली के आसमान पर काले बादल छा गए और तेज हवाओं ने मौसम का रुख बदल दिया। इससे लोगों को कड़ी गर्मी से राहत मिली।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में 10 से 12 जून तक छिटपुट बारिश की संभावना पूर्वी उत्तर प्रदेश में 10 से 12 जून के दौरान छिटपुट बारिश की संभावना है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 11-12 जून को कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। इसके बावजूद 9 से 10 जून के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश और 9 से 11 जून तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लू चलने की आशंका जताई गई है।