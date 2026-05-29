Karnataka CM LIVE: सिद्धारमैया के लिए शिवकुमार का भावुक पोस्ट, कल शाम चार बजे कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक

01:26 PM, 29-May-2026 होटल में कांग्रेस नेताओं के साथ नजर आए डीके शिवकुमार कर्नाटक के पूर्व उपमुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार दिल्ली दौरे के दौरान अपने ठहराव स्थल यानी होटल में ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करते नजर आए। Former Karnataka Deputy CM and KPCC president DK Shivakumar with leaders of the party at the hotel of their stay, in Delhi. (Pics: Office of DK Shivakumar) pic.twitter.com/I51A4o2Cdn — ANI (@ANI) May 29, 2026

12:52 PM, 29-May-2026 कर्नाटक कांग्रेस में मंत्री पद को लेकर हलचल कर्नाटक कांग्रेस में मंत्रिमंडल विस्तार और पदों के बंटवारे को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पार्टी के सात नेताओं (जिनमें तीन विधायक और दो विधान परिषद सदस्य शामिल हैं) ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को पत्र भेजकर कोलार जिले को मंत्रिमंडल में उचित प्रतिनिधित्व देने की मांग की है। नेताओं ने पत्र में कोलार जिले से तीन नेताओं को मंत्री बनाए जाने की मांग रखी है। इनमें एस.एन. नारायणस्वामी को दलित कोटे से मंत्री पद देने की बात कही गई है। इसके अलावा के.वाई. नंजेगौड़ा और कोथुर जी. मंजूनाथ को सामान्य वर्ग कोटे के तहत मंत्रिमंडल में शामिल करने की मांग भी की गई है। A letter from 7 Karnataka Congress leaders, including 3 MLAs and 2 MLCs, has been submitted to AICC President Mallikarjun Kharge. They have urged that three ministerial posts be allocated to leaders from Kolar district. They have demanded a ministerial berth for S. N.… pic.twitter.com/JQhcLKs1fz — ANI (@ANI) May 29, 2026

12:15 PM, 29-May-2026 कल शाम 4 बजे होगी कांग्रेस विधायक दल की बैठक: एचके पाटिल कर्नाटक कांग्रेस नेता एच.के. पाटिल ने शुक्रवार को जानकारी दी कि कांग्रेस विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक शनिवार को शाम 4 बजे आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के इस्तीफे के बाद पार्टी के भीतर उत्पन्न सभी मुद्दों का समाधान हो चुका है और अब संगठन में एकता बनी हुई है। एएनआई से बातचीत में पाटिल ने स्पष्ट किया कि यह बैठक 30 मई को शाम 4 बजे तय की गई है और उन्हें विश्वास है कि नेतृत्व परिवर्तन के बाद पार्टी और अधिक मजबूत होकर उभरेगी। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे किसी पद (जैसे कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, मंत्री या उपमुख्यमंत्री) के इच्छुक हैं, तो उन्होंने कहा कि वे किसी भी पद की इच्छा नहीं रखते और पार्टी नेतृत्व जो भी जिम्मेदारी देगा, वे उसे निभाते रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वे कांग्रेस हाईकमान के निर्देशों के अनुसार ही काम करते हैं और संगठन के निर्णयों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। साथ ही उन्होंने दावा किया कि पार्टी के भीतर सभी मतभेद सुलझ चुके हैं और किसी भी नेता में असंतोष की स्थिति नहीं है।

12:12 PM, 29-May-2026 सिद्धारमैया पहुंचे कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के आवास कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया गुरुवार को दिल्ली में कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के आवास पर पहुंचे। #WATCH | Delhi: Outgoing Karnataka CM Siddaramaiah arrives at the residence of Congress general secretary (organisation) KC Venugopal. pic.twitter.com/0FtBoXtLP3 — ANI (@ANI) May 29, 2026

11:26 AM, 29-May-2026 मल्लिकार्जुन खरगे ने सिद्धारमैया की सराहना की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कर्नाटक के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया की सार्वजनिक जीवन यात्रा की सराहना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। खरगे ने उनके लंबे राजनीतिक करियर और समाज के प्रति उनके योगदान को याद करते हुए कहा कि सिद्धारमैया का जीवन हमेशा सम्मान, करुणा और सामाजिक न्याय के प्रति समर्पण का प्रतीक रहा है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि सिद्धारमैया ने एक साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद तक का सफर तय किया। उन्होंने दो बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और इस दौरान हमेशा समानता, सामाजिक सद्भाव और वंचित वर्गों के कल्याण को प्राथमिकता दी। अपने संदेश के अंत में मल्लिकार्जुन खरगे ने सिद्धारमैया के अच्छे स्वास्थ्य और उनके भविष्य के कार्यों के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि सिद्धारमैया आगे भी जनता की सेवा करते रहेंगे और उनका अनुभव समाज के लिए प्रेरणा बना रहेगा।

11:22 AM, 29-May-2026 सिद्धारमैया के सम्मान में डीके शिवकुमार का भावुक संदेश उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के लंबे राजनीतिक सफर और उनके योगदान को याद किया है। शिवकुमार ने सिद्धारमैया के नेतृत्व, संघर्ष और सामाजिक न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की खुलकर सराहना की है। डीके शिवकुमार ने अपने संदेश में कहा कि ईश्वर किसी को वरदान या अभिशाप नहीं देता, बल्कि अवसर देता है। असली महत्व इस बात का होता है कि हम उन अवसरों का उपयोग कैसे करते हैं। उन्होंने कहा कि सिद्धारमैया का जीवन इस विचार का जीवंत उदाहरण है, जिन्होंने एक साधारण गांव से निकलकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद तक का सफर तय किया। डीके शिवकुमार ने उम्मीद जताई कि सिद्धारमैया का मार्गदर्शन आगे भी पार्टी और राज्य दोनों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के विकास और जनकल्याण के लिए यह यात्रा आगे भी जारी रहेगी। अपने संदेश के अंत में शिवकुमार ने एक प्रेरक विचार साझा करते हुए कहा कि अगर आपको तेजी से चलना है तो अकेले चलिए, लेकिन अगर दूर तक जाना है तो साथ चलिए। उन्होंने कहा कि वे इस साझा यात्रा को आगे भी जनता की भलाई के लिए जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

10:54 AM, 29-May-2026 सिद्धारमैया ने मल्लिकार्जुन खरगे से की मुलाकात लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात के बाद कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से भी अहम बैठक की। पार्टी सूत्रों के अनुसार, सिद्धारमैया अपने बेटे औरकरीबियों के लिए नए कर्नाटक कैबिनेट में जगह मांग सकते हैं, जिसमें डिप्टी सीएम का पद भी शामिल है। In Delhi, after meeting Lok Sabha Rahul Gandhi, Karnataka outgoing Siddaramaiah met and held discussions with AICC President Mallikarjun Kharge. (Pics: Karnataka CMO) pic.twitter.com/GXO3utLRUl — ANI (@ANI) May 29, 2026

09:40 AM, 29-May-2026 सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार की सोनिया-राहुल गांधी से मुलाकात मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के एक दिन बाद ही सिद्धारमैया नई दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से महत्वपूर्ण मुलाकात की। शुक्रवार को सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं राहुल गांधी और सोनिया गांधी से 10 जनपथ स्थित आवास पर मिले। इस अहम बैठक में कर्नाटक कांग्रेस प्रभारी रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद रहे। #WATCH | Delhi: Lok Sabha LoP Rahul Gandhi leaves from 10, Janpath – the residence of Congress parliamentary party chairperson Sonia Gandhi. Outgoing Karnataka CM Siddaramiah had come here for a meeting with them. pic.twitter.com/ubKtCEORS3 — ANI (@ANI) May 29, 2026

09:31 AM, 29-May-2026 दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग, बड़े फैसलों की तैयारी दिल्ली में पार्टी आलाकमान के साथ बैठक में केवल मुख्यमंत्री पद ही नहीं बल्कि पूरी सरकार की संरचना पर भी चर्चा होगी। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, डीके शिवकुमार और AICC कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजेवाला इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। बैठक में राज्यसभा उम्मीदवारों, विधान परिषद (MLC) चुनावों और नए मंत्रिमंडल के गठन को लेकर महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने की संभावना है। माना जा रहा है कि यह बैठक कर्नाटक की नई सरकार की रूपरेखा तय करने में निर्णायक साबित होगी।