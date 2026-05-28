नीले ड्रम में मिली लड़की की लाश: तीन दिन से लापता थी नेहा, प्रेम संबंधों में हत्या की आशंका, मिले ऐसे निशान

रेलवे कॉलोनी में कूड़े के ढेर से नीले ड्रम में 20 वर्षीय नेहा का शव मिला। पुलिस को प्रेम संबंधों के चलते हत्या की आशंका है। चेहरे पर खरोंच के निशान मिले हैं।

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पटियाला की रेलवे कॉलोनी इलाके में मंगलवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब डीसीडब्ल्यू पुल के पास कूड़े के ढेर में पड़े नीले ड्रम से एक युवती का शव बरामद हुआ। पुलिस ने मृतका की पहचान 20 वर्षीय नेहा पुत्री संत लाल निवासी गोपाल कॉलोनी के रूप में की है।

नेहा मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की रहने वाली थी और पिछले कुछ समय से परिवार के साथ पटियाला में रह रही थी। पुलिस को आशंका है कि प्रेम संबंधों के चलते युवती की हत्या की गई है। मामले में थाना अर्बन एस्टेट में अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या और शव को खुर्द-बुर्द करने की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है।

जानकारी के अनुसार, नेहा सोमवार से घर से लापता थी। परिवार ने उसके गायब होने की सूचना संबंधित थाने में भी दी थी। मंगलवार सुबह पुलिस को सूचना मिली कि रेलवे कॉलोनी के पास कूड़े के ढेर में एक नीले रंग का ड्रम पड़ा है जिससे बदबू आ रही है। सूचना मिलते ही थाना अर्बन एस्टेट की पुलिस मौके पर पहुंची और ड्रम खोलने पर अंदर युवती का शव मिला। ड्रम प्लास्टिक का था और उसका ढक्कन लाल रंग का था।

शुरुआत में मृतका की पहचान नहीं हो सकी थी। पुलिस ने शव को राजिंदरा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। बाद में हाथ पर बने टैटू और अन्य पहचान के आधार पर युवती की पहचान नेहा के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार युवती के बाएं हाथ पर अंग्रेजी में ‘नेहा’ लिखा हुआ था जबकि दाएं हाथ पर एनए और दिल का टैटू बना था।

मुंह पर मिले खरोंच के निशान डीएसपी सिटी वन जंगजीत सिंह रंधावा ने बताया कि युवती के चेहरे पर खरोंच के निशान मिले हैं जिससे शक है कि उसका मुंह दबाकर हत्या की गई। हाथ पर भी खून के निशान मिले हैं। हालांकि मौत के सही कारण का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा।

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि युवती की हत्या कहीं और की गई और बाद में शव को ड्रम में बंद कर सुनसान इलाके में फेंका गया। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपियों तक पहुंचा जा सके।