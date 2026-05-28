15.9 C
London
Thursday, May 28, 2026
Subscribe
Home Business नीले ड्रम में मिली लड़की की लाश: तीन दिन से लापता थी नेहा, प्रेम...

नीले ड्रम में मिली लड़की की लाश: तीन दिन से लापता थी नेहा, प्रेम संबंधों में हत्या की आशंका, मिले ऐसे निशान

By
Editor
-
0
89

नीले ड्रम में मिली लड़की की लाश: तीन दिन से लापता थी नेहा, प्रेम संबंधों में हत्या की आशंका, मिले ऐसे निशान

अमर उजाला ब्यूरो, पटियाला

Published by: Akash Dubey

Updated Thu, 28 May 2026 09:51 AM IST

रेलवे कॉलोनी में कूड़े के ढेर से नीले ड्रम में 20 वर्षीय नेहा का शव मिला। पुलिस को प्रेम संबंधों के चलते हत्या की आशंका है। चेहरे पर खरोंच के निशान मिले हैं।

Girl s body found in a blue drum Neha was missing for three days

युवती की मुंह दबाकर की गई हत्या
– फोटो : पीटीआई

विस्तार

पटियाला की रेलवे कॉलोनी इलाके में मंगलवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब डीसीडब्ल्यू पुल के पास कूड़े के ढेर में पड़े नीले ड्रम से एक युवती का शव बरामद हुआ। पुलिस ने मृतका की पहचान 20 वर्षीय नेहा पुत्री संत लाल निवासी गोपाल कॉलोनी के रूप में की है।

नेहा मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की रहने वाली थी और पिछले कुछ समय से परिवार के साथ पटियाला में रह रही थी। पुलिस को आशंका है कि प्रेम संबंधों के चलते युवती की हत्या की गई है। मामले में थाना अर्बन एस्टेट में अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या और शव को खुर्द-बुर्द करने की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है।

जानकारी के अनुसार, नेहा सोमवार से घर से लापता थी। परिवार ने उसके गायब होने की सूचना संबंधित थाने में भी दी थी। मंगलवार सुबह पुलिस को सूचना मिली कि रेलवे कॉलोनी के पास कूड़े के ढेर में एक नीले रंग का ड्रम पड़ा है जिससे बदबू आ रही है। सूचना मिलते ही थाना अर्बन एस्टेट की पुलिस मौके पर पहुंची और ड्रम खोलने पर अंदर युवती का शव मिला। ड्रम प्लास्टिक का था और उसका ढक्कन लाल रंग का था।

शुरुआत में मृतका की पहचान नहीं हो सकी थी। पुलिस ने शव को राजिंदरा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। बाद में हाथ पर बने टैटू और अन्य पहचान के आधार पर युवती की पहचान नेहा के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार युवती के बाएं हाथ पर अंग्रेजी में ‘नेहा’ लिखा हुआ था जबकि दाएं हाथ पर एनए और दिल का टैटू बना था।

मुंह पर मिले खरोंच के निशान

डीएसपी सिटी वन जंगजीत सिंह रंधावा ने बताया कि युवती के चेहरे पर खरोंच के निशान मिले हैं जिससे शक है कि उसका मुंह दबाकर हत्या की गई। हाथ पर भी खून के निशान मिले हैं। हालांकि मौत के सही कारण का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा।

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि युवती की हत्या कहीं और की गई और बाद में शव को ड्रम में बंद कर सुनसान इलाके में फेंका गया। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपियों तक पहुंचा जा सके।

पति से अलग रह रही थी नेहा

थाना अर्बन एस्टेट के प्रभारी गुरप्रीत समराओ ने बताया कि नेहा पहले शादीशुदा थी लेकिन बाद में पति से अलग हो गई थी। परिवार के मुताबिक वह पहले भी कई बार बिना बताए घर से चली जाती थी और वापस लौट आती थी। इस बार भी परिवार को ऐसा ही लगा लेकिन बाद में उसका शव बरामद हुआ। पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है।

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

Company

Each template in our ever growing studio library can be added and moved around within any page effortlessly with one click.

Latest

Popular

Sitemap

© 2022 tagDiv. All Rights Reserved. Made with Newspaper Theme.

Get $10 by answering a Simple Survey. Click Here