17.5 C
London
Wednesday, May 27, 2026
Subscribe
Home Business UP: बाप ने दूसरी पत्नी के साथ मिलकर बेटी को मार डाला,...

UP: बाप ने दूसरी पत्नी के साथ मिलकर बेटी को मार डाला, सामने आया चौंकाने वाला कारण; ये सच जानकर पुलिस भी हैरान

By
Correspondent
-
0
51

अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ

Published by: Sharukh Khan

Updated Wed, 27 May 2026 09:27 AM IST

यूपी के मेरठ से दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। यहां बाप ने बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्याकांड को अंजाम देने की वजह चौंकाने वाली है। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है।

Father kills daughter along with his second wife in Meerut

meerut murder
– फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार

मेरठ के भावनपुर थाना इलाके की गोकुलधाम सोसाइटी में पिता ने अपनी दूसरी पत्नी के साथ मिलकर 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली बेटी खुशी उर्फ खुशबू (17) की गला दबाकर हत्या कर दी। सुबह गुपचुप अंतिम संस्कार भी कर दिया। सूचना पर मंगलवार की दोपहर में हापुड़ से पहुंचे छात्रा के मामा भूपेंद्र शर्मा ने पिता कपिल भारद्वाज और सौतेली मां पिंकी पर हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई। 

पुलिस ने कपिल को गिरफ्तार कर लिया है। उसने पूछताछ में जुर्म कबूल लिया है। पुलिस को दी तहरीर में हापुड़ के पन्नापुरी निवासी भूपेंद्र शर्मा ने बताया कि उनके परिजन ने उनकी बहन प्रीति का विवाह वर्ष 2009 में कपिल भारद्वाज से किया था। 

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

Company

Each template in our ever growing studio library can be added and moved around within any page effortlessly with one click.

Latest

United States: EB-2 India Unavailable Through September 30, 2026 — What Employers and Indian Nationals Need to Know

Business 0
The U.S. Department of State has confirmed that the...

Why India’s youth are flocking to a fake political party

Business 0
What started as online satire has spiralled into a...

Eighth Indian Open Para Athletics Championships

Business 0
CommentsComments have to be in English, and in full...

Popular

United States: EB-2 India Unavailable Through September 30, 2026 — What Employers and Indian Nationals Need to Know

Business 0
The U.S. Department of State has confirmed that the...

Why India’s youth are flocking to a fake political party

Business 0
What started as online satire has spiralled into a...

Eighth Indian Open Para Athletics Championships

Business 0
CommentsComments have to be in English, and in full...

Sitemap

© 2022 tagDiv. All Rights Reserved. Made with Newspaper Theme.

Get $10 by answering a Simple Survey. Click Here