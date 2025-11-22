G20 Summit LIVE: ‘ड्रग और आतंक के खिलाफ लड़ाई’; प्रधानमंत्री मोदी ने जी-20 शिखर सम्मेलन में दिए यह प्रस्ताव

07:24 PM, 22-Nov-2025 कोरियाई राष्ट्रपति से मिले पीएम मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी-20 शिखर सम्मेलन के बाद कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्यांग से मुलाकात की है। इसे लेकर उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा- जोहानिसबर्ग जी-20 समिट के दौरान रिपब्लिक ऑफ कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्यांग के साथ बहुत अच्छी मीटिंग हुई। इस साल यह हमारी दूसरी मीटिंग है, जो हमारी स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में मजबूत रफ्तार का इशारा है। हमने अपने इकोनॉमिक और इन्वेस्टमेंट लिंकेज को और गहरा करने के लिए अपने नजरिए शेयर किए। Had a wonderful meeting with President Mr. Lee Jae-myung of the Republic of Korea during the Johannesburg G20 Summit. This is our second meeting this year, indicative of the strong momentum in our Special Strategic Partnership. We exchanged perspectives to further deepen our… pic.twitter.com/LBiOcLPwqV — Narendra Modi (@narendramodi) November 22, 2025

07:22 PM, 22-Nov-2025 राष्ट्रपति लूला से मिलना हमेशा खुशी की बात- पीएम मोदी पीएम मोदी ने जी-20 शिखर सम्मेलन से इतर ब्राजील के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की है, उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा- राष्ट्रपति लूला से मिलना हमेशा खुशी की बात होती है। भारत और ब्राजील अपने लोगों के फायदे के लिए ट्रेड और कल्चरल रिश्तों को बढ़ाने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। It is always a delight to meet President Lula. India and Brazil will continue to work closely to boost trade and cultural linkages for the benefit of our people.@LulaOficial pic.twitter.com/9VWbpERHAd — Narendra Modi (@narendramodi) November 22, 2025

07:19 PM, 22-Nov-2025 पीएम मोदी ने की एसीआईटीआई पार्टनरशिप की घोषणा पीएम मोदी ने जी-20 शिखर सम्मेलन के इतर ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के प्रधानमंत्रियों से मुलाकात की है। इसे लेकर एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा- एक नई तीन-तरफा टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पार्टनरशिप! जोहानिसबर्ग में जी20 समिट के दौरान ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बानीज और कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के साथ बहुत अच्छी मीटिंग हुई। हमें आज ऑस्ट्रेलिया-कनाडा-इंडिया टेक्नोलॉजी और इनोवेशन (एसीआईटीआई) पार्टनरशिप की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। यह पहल तीन महाद्वीपों और तीन महासागरों में डेमोक्रेटिक पार्टनर्स के बीच उभरती टेक्नोलॉजी में सहयोग को और गहरा करेगी, सप्लाई चेन के डायवर्सिफिकेशन, क्लीन एनर्जी और एआई को बड़े पैमाने पर अपनाने में मदद करेगी। हम आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य की गारंटी देने के लिए मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं! A new trilateral technology and innovation partnership! Had an excellent meeting with Mr. Anthony Albanese, PM of Australia and Mr. Mark Carney, PM of Canada on the sidelines of the G20 Summit in Johannesburg. We are delighted to announce an Australia-Canada-India Technology and… pic.twitter.com/Qa5lSvlIb2 — Narendra Modi (@narendramodi) November 22, 2025

05:35 PM, 22-Nov-2025 एंटोनियो गुटेरेस से पीएम मोदी की बातचीत इस दौरान पीएम मोदी ने यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से भी मुलाकात की है। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा- जी20 जोहानिसबर्ग समिट के दौरान यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल, एंटोनियो गुटेरेस के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। A very productive conversation with the Secretary General of the United Nations, Mr. António Guterres on the sidelines of the G20 Johannesburg Summit.@UN @antonioguterres pic.twitter.com/aPtCzWGXDJ — Narendra Modi (@narendramodi) November 22, 2025

05:33 PM, 22-Nov-2025 ब्रिटिश पीएम से मिले पीएम मोदी पीएम मोदी जी-20 शिखर सम्मेलन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीएर स्टार्मर से मुलाकात की है। इसे लेकर उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा- जोहानिसबर्ग में प्रधानमंत्री कीएर स्टार्मर से मिलकर बहुत अच्छा लगा। इस साल भारत-यूके पार्टनरशिप में नई एनर्जी आई है और हम इसे कई क्षेत्रों में आगे बढ़ाते रहेंगे। It was wonderful meeting Prime Minister Keir Starmer in Johannesburg. This year has brought new energy to the India–UK partnership and we will keep driving it forward across many domains.@10DowningStreet @Keir_Starmer pic.twitter.com/LzQk7QPnaS — Narendra Modi (@narendramodi) November 22, 2025

05:28 PM, 22-Nov-2025 पीएम मोदी ने जी-20 में राष्ट्रपति रामाफोसा से की मुलाकात पीएम मोदी ने जी-20 शिखर सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा से मुलाकात की है। इसे लेकर उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा- आज जोहानिसबर्ग में जी20 समिट की जगह पर पहुंचने पर, मैंने प्रेसिडेंट रामफोसा को गर्मजोशी से स्वागत करने और इस जरूरी समिट को ऑर्गनाइज करने के लिए धन्यवाद दिया। Upon reaching the G20 Summit venue in Johannesburg earlier today, thanked President Ramaphosa for the warm welcome and for organising this important Summit.@PresidencyZA@CyrilRamaphosa pic.twitter.com/sERipwK2jm — Narendra Modi (@narendramodi) November 22, 2025

04:13 PM, 22-Nov-2025 सर्वांगीण विकास का सपना सच- पीएम मोदी वहीं जी-20 शिखर सम्मेलन को लेकर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर कई पोस्ट किए हैं, उन्होंने लिखा- जोहानिसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में हुए जी20 शिखर सम्मेलन के पहले सत्र में मैंने हिस्सा लिया। यह सत्र समावेशी और सतत विकास पर केंद्रित था। अफ्रीका पहली बार जी20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है- ऐसे में अब सही समय है कि हम अपने विकास के मापदंडों को फिर से सोचें और ऐसा विकास चुनें जो सबको साथ लेकर चले और धरती के संतुलन को बनाए रखे। भारत के प्राचीन विचार, खासकर समग्र मानववाद का सिद्धांत, हमें आगे का रास्ता दिखाता है। मैंने कुछ ठोस सुझाव रखे ताकि सर्वांगीण विकास का सपना सच हो सके। सबसे पहले- जी20 ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज रिपॉजिटरी बनाने का प्रस्ताव। भारत के पास पारंपरिक ज्ञान का विशाल खजाना है। यह पहल हमारी सामूहिक बुद्धि को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने में मदद करेगी और बेहतर स्वास्थ्य व जीवनशैली का मार्ग खोलेगी। अफ्रीका की प्रगति, दुनिया की प्रगति है। भारत हमेशा अफ्रीका के साथ खड़ा रहा है। मुझे गर्व है कि भारत की जी20 अध्यक्षता के दौरान ही अफ्रीकन यूनियन को जी20 में स्थायी सदस्यता मिली। इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए, भारत ने जी20 – अफ्रीका कौशल गुणक पहल का प्रस्ताव रखा है। हमारा सामूहिक लक्ष्य होना चाहिए कि आने वाले दस वर्षों में अफ्रीका में 10 लाख प्रमाणित प्रशिक्षकों को तैयार किया जाए। भारत ने जी20 वैश्विक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया टीम बनाने का भी सुझाव दिया है। स्वास्थ्य संकटों और प्राकृतिक आपदाओं का सामना हम मिलकर ही बेहतर कर सकते हैं। उद्देश्य यह होना चाहिए कि जी20 देशों के प्रशिक्षित मेडिकल विशेषज्ञों की टीमें तैयार रहें, जिन्हें किसी भी आपात स्थिति में तुरंत भेजा जा सके। ड्रग तस्करी, खासकर फेंटानिल जैसे खतरनाक पदार्थों के फैलाव से निपटने के लिए भारत ने जी20 पहल ऑन काउंटरिंग द ड्रग-टेरर नेक्सस का प्रस्ताव रखा है। आइए मिलकर इस भयावह नशा-आतंक गठजोड़ को कमजोर करें! Spoke at the first session of the G20 Summit in Johannesburg, South Africa, which focussed on inclusive and sustainable growth. With Africa hosting the G20 Summit for the first time, NOW is the right moment for us to revisit our development parameters and focus on growth that is… pic.twitter.com/AxHki7WegR — Narendra Modi (@narendramodi) November 22, 2025

04:06 PM, 22-Nov-2025 पीएम मोदी ने विकास के नए मानक गढ़ने का किया आह्वान अफ्रीका की धरती पर आयोजित जी20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक विकास के पैमानों को नए सिरे से सोचने की जरूरत पर जोर दिया। ‘सबको साथ लेकर समावेशी और टिकाऊ आर्थिक विकास’ विषय पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जी20 ने भले ही दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को दिशा दी हो, लेकिन मौजूदा विकास मॉडल ने बड़ी आबादी को संसाधनों से दूर रखा है और प्रकृति के अत्यधिक दोहन को बढ़ावा दिया है, जिसका असर अफ्रीकी देशों में सबसे ज्यादा महसूस होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने भविष्य की राह दिखाने वाले तीन बड़े वैश्विक कदम पेश किए। इसमें, पहला- ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज रिपॉजिटरी- दुनिया भर की पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को एक मंच पर लाने और उन्हें सुरक्षित, संरक्षित और उपयोगी बनाने का प्रयास।

ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज रिपॉजिटरी- दुनिया भर की पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को एक मंच पर लाने और उन्हें सुरक्षित, संरक्षित और उपयोगी बनाने का प्रयास। दूसरा- जी20-अफ्रीका स्किल्स मल्टीप्लायर इनिशिएटिव- युवाओं के कौशल विकास को तेज कर अफ्रीका में रोजगार और नवाचार के नए अवसर तैयार करना।

जी20-अफ्रीका स्किल्स मल्टीप्लायर इनिशिएटिव- युवाओं के कौशल विकास को तेज कर अफ्रीका में रोजगार और नवाचार के नए अवसर तैयार करना। तीसरा- ड्रग-आंतक नेटवर्क से निपटने के लिए जी20 पहल -नशे के कारोबार और आतंकवाद के बीच गहरे संबंध को काटने के लिए संयुक्त वैश्विक प्रयास। पीएम मोदी ने कहा कि यह पहल वित्तीय प्रवाहों पर नकेल डालेगी, तस्करी नेटवर्क तोड़ेगी और आतंक के आर्थिक स्रोतों को कमजोर करेगी। पीएम मोदी ने इस दौरान जोर देकर कहा कि दुनिया को ऐसा विकास मॉडल चाहिए जो प्रकृति से संतुलन रखे और हर क्षेत्र, खासकर अफ्रीका जैसे उभरते महाद्वीप, को बराबर अवसर दे।

03:39 PM, 22-Nov-2025 दुनिया के कई नेताओं संग पीएम मोदी की बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी-20 समिट में हिस्सा लिया; दुनिया के कई नेताओं से बातचीत की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा समेत दुनिया के कई नेताओं को गले भी लगाया। #WATCH | Johannesburg, South Africa | Prime Minister Narendra Modi attends G-20 Summit; interacts with several world leaders (Source: DD News) pic.twitter.com/rgzPYjqBfc — ANI (@ANI) November 22, 2025 Johannesburg, South Africa | Prime Minister Narendra Modi attends the G-20 Summit; interacts with several world leaders (Source: DD News) pic.twitter.com/cJcbBZZJWf — ANI (@ANI) November 22, 2025 #WATCH | Johannesburg, South Africa | Prime Minister Narendra Modi shares hug with several world leaders, including Brazil’s president, Luiz Inácio Lula da Silva, at the G-20 Summit in Johannesburg (Source: DD News) pic.twitter.com/yWNNal90jy — ANI (@ANI) November 22, 2025