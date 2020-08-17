Использование втулки из карбида вольфрама в нефтяной промышленности

Раньше технологии не были такими развитыми, как сегодня. Нефтегазовая промышленность существовала, но используемые инструменты были примитивными. Например, скот и колеса из дерева использовались для вращающихся сверл. Сегодня люди полагаются на втулки из карбида вольфрама для повышения их эффективности, а буровые установки, используемые для создания нефтяных скважин, приводятся в действие механизмами. Буровые коронки являются наиболее важными частями машин, потому что они режут камни.

Есть много типов бурения, которые можно использовать, но для нефтяных скважин наиболее распространенным является вращательное бурение. Это означает, что сверло немного отличается и, вместе с давлением, бурит породу. Он может состоять из нескольких конусов и быть изготовлен из прочных материалов, довольно часто из стали с карбидом вольфрама или даже из искусственного или настоящего алмаза. Биты имеют острые зубья для резки камней.

При использовании роторного сверла камни режут таким образом, чтобы можно было легко сформировать отверстие. Но ударное бурение, которое только сколотит камни. Роторное оборудование, которое в настоящее время заменило скот, и деревянные колеса, которые использовались в старые времена.

Поворотный стол, который позволяет вращающемуся станку перемещать и сверлить воротник, прикреплен к Келли. Келли обычно имеет квадратную форму и может быть описан как полый шток. Буровому долоту требуется давление, направленное вниз, чтобы прорезать твердые породы от утяжеленной бурильной трубы.

Детали сверху вниз называются бурильной колонной, и упомянутые компоненты могут бурить долото для работы. Для процесса бурения незаменим буровой раствор. Это вещество, которое позволяет бурильной колонне изгибаться и не ломаться. Смазка также помогает при удалении отколотых кусков скважины.

Биты, используемые для бурения, бывают разных типов. Наиболее популярными для использования в этой отрасли являются фрезы со стальным зубом. Биты-вставки такие же, но они также содержат втулки из карбида вольфрама. К различным типам относятся коронки и алмазные коронки. Сверла из оригинального алмаза намного прочнее стальных.

Различные типы битов могут быть полезны для других целей и также выбираются в зависимости от выполняемой работы. Биты необходимо менять регулярно, потому что они изнашиваются. Для проведения этой замены всю бурильную колонну необходимо будет вынуть из скважины.

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