6 проверенных способов сэкономить на разработке сайта

Простая веб-страница со словами, графикой и кнопками, может показаться простым проектом, но вы будете в шоке, когда узнаете, сколько на самом деле может стоить создание нового веб-сайта или обновление существующего. Нередко проект веб-сайта стоит более 50,000 долларов!

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