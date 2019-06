Eh bien, avance rapide jusqu’en 2007 lorsque ces vestes ont commencé à faire leur retour. Je cherchais en ligne quelque chose pour ma petite amie et je suis tombé par hasard sur la marque Moncler et j’ai adoré le style, mais wow, le prix était si élevé. pas cher moncler femmes veste envisagé pour une veste de concepteur coûteux. C’est à ce moment-là que j’ai commencé à rechercher en ligne le nom de la marque, puis à découvrir qu’il existait tout un marché pour les produits de contrefaçon. J’ai déposé un litige avec ce vendeur sur eBay et l’ai renvoyé pour un remboursement alors qu’il était catégorique sur le fait que cette veste était la vraie chose, et je n’étais toujours pas sûre que c’était un faux car je n’avais aucune expérience avec un vrai Moncler.

Maintenant, cette veste avait une sensation de luxe douce et lisse et même si elle réussissait le test sur toutes les choses à rechercher avec un Moncler (boutons-pression Fiocchi, fermetures à glissière Lampo, étiquettes)

Le décalage horaire mis à part, la chose la plus difficile à passer quelques semaines dans l’hémisphère sud est de revenir pour se rendre compte que l’hiver, avec sa piqûre givrée, attend invariablement à New York. Ce n’est pas que je ne supporte pas le froid: quatre hivers écossais consécutifs ont prouvé que je le pouvais. C’est le vent. Le défi devient alors le suivant: quels vêtements de dessus peuvent replique de moncler supporter des températures déchirantes, des conditions ressemblant à des blizzards et des vents violents? La réponse est un Moncler.

Vous voyez ce que fait un Moncler (en plus de véhiculer une ambiance alpine sans vergogne) est réellement isolant. Des couches de laine, de polyester, de nylon, de cachemire, d’élasthanne et de duvet contribuent à créer un cocon de chaleur régulé par la température corporelle. Par conséquent, la superposition – sans doute le concept central de la tenue d’hiver – devient une option. Le tout est à la fois simple et luxueux, c’est précisément pourquoi je l’aime.