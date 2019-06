Vivi l’estate con Lucanum Summer

Le temperature elevate hanno fatto subito capire che l’estate è arrivata. È tempo di organizzare le vacanze e di andare al mare! A tal proposito al fine di valorizzare ulteriormente il territorio la PMI innovativa iInformatica lancia il ‘Lucanum Summer’, primo gioco di società su telo mare. Il gioco brevettato in questa nuova veste consente quindi di utilizzare il telo mare come plancia del gioco e le spille del font Lucanum come pedine, in modo da consentire di trascorrere sulla spiaggia bellissimi momenti in compagnia valorizzando e riscoprendo il territorio tramite 56 caselle e la missione personale.

Dopo ben 14 eventi in giro per la Basilicata, dopo aver presentato nel periodo pasquale il font e lo smart manufacturing territoriale ecco il momento di una novità senza precedenti.Il gioco su telo mare sarà presentato alla tappa del LudoPark organizzata dalla Associazione Zio Ludovico in programma a Matera per domenica 16.

Ennesima conferma dell’ottimo fermento di valorizzazione territoriale che si respira nell’anno di Matera capitale europea della Cultura.

Per approfondire: https://www.iinformatica.it/2019/06/10/lestate-con-lucanum-summer/