Gesegnet sein mit Bilder und Figuren des heiligen Raphael

Der heilige Raphael gilt als einer der sieben Erzengel und die Bibel erinnert sich auch an den Heiligen. In der Tat ist der heilige Raphael nur einer der drei Heiligen, die in der Bibel erwähnt werden. Der Name dieses Erzengels stammt aus dem Hebräischen und bedeutet „Gottes Doktor“. Es wird auch angenommen, dass der heilige Raphael die Erde „geheilt“ hat, als sie von den Sünden der gefallenen Engel beschmutzt wurde. Die Geschichte wird auch im apokryphen Buch Enoch erwähnt. (Informationsquelle: www.holyart.de)

Die Geschichte geht davon aus, dass er einer der Lieblingsengel Gottes ist und von Tobias als Wegweiser ausgewählt wurde, um die Zahlungen seines Vaters zu sammeln. Raphael hatte während der Reise menschliche Gestalt angenommen und für Tobias eine passende Braut gefunden. Er hatte auch den Anblick von Tobias’ Vater wiederhergestellt. Der heilige Raphael wird oft von den Katholiken als Schirmherr von Pädagogen, Apothekern, Reisenden, Flüchtlingen, jungen Leuten und verlobten Paaren angesehen.

Als Patron der Flüchtlinge und Apotheker trägt der heilige Raphael oft ein Gefäß mit Fischen und Medikamenten. Die Katholiken glauben, dass der heilige Raphael auch die Seele heilen und sie von irdischen Leiden befreien kann. Es wird oft interpretiert, dass der heilige Raphael den Vater von Tobias in die Welt der Wahrheit (den Allmächtigen) geöffnet und empfangen hatte, indem er seine Sicht wiederherstellte.

• Bilder des heiligen Raphael: Sie können Wandteppiche kaufen, die Szenen aus dem Leben und Werk des heiligen Raphael darstellen und in Ihrem Haus aufbewahren. Schöne Gemälde und religiöse Karten, die die Handlungen des heiligen Raphael erzählen, sind auch in den Online-Einzelhandelsgeschäften erhältlich, die auf den Verkauf verschiedener heiliger Produkte spezialisiert sind. Sie sind in leuchtenden Farben gemalt, die den Ruhm des Erzengels bedeuten und erschwinglich sind. Sie können Ihr Vertrauen schließen, indem Sie ein Medaillon mit dem Bild des Erzengels, dem heiligen Raphael, tragen. Es wird Ihnen Zuflucht geben und auch den Heilungsprozess beschleunigen, wenn Sie krank sind.

• Figuren des heiligen Raphael: Heutzutage werden eine große Anzahl von Figuren und kleinen Statuen des heiligen Raphael von den Orten verkauft, die heilige Produkte verkaufen. Die Menschen kaufen diese Statuen des heiligen Raphael, um sich von jedem physischen und mentalen Leiden zu heilen. Sie können eine Figur des heiligen Raphael auf Ihrem Arbeitstisch aufbewahren. Der Erzengel schützt auch junge Menschen und verlobte Paare. So sind diese Figuren und Statuen auch unter ihnen beliebt.

Der heilige Raphael ist dafür bekannt, Blindheit zu heilen, das heißt, den Menschen den Schleier von den Augen zu entfernen, um Erkenntnis, die Gegenwart Gottes zu offenbaren. Durch die Bilder, Figuren und Medaillons des heiligen Raphael sind die Katholiken geschützt und zeigen Hingabe an den Herrn.