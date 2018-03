Beroepsaansprakelijkheid Verzekering om uw bedrijf te beschermen

Een beroepsaansprakelijkheidsbeleid verschilt volledig van andere algemene aansprakelijkheidsbeleid. Het dekt u in het geval dat een klant beweert dat u professioneel nalatig was, niet in staat was om professionele taken uit te voeren, of voor fouten of andere geschillen over contractprestaties.

Het zal betalen voor alle vonnissen tegen u, tot de beperkingen van uw beleid. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt het financiële verlies dat anderen door uw professionele nalatigheid hebben geleden.

Dekking van beroepsaansprakelijkheid is een betere optie om u te behoeden voor financiële schade of schade. Afhankelijk van uw specialiteit heeft u mogelijk een specifieke vorm van beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig. Elke specialiteit heeft verschillende risico’s en verschillende soorten dekking. U kunt de hoeveelheid dekking kiezen die u wilt, samen met de verschillende limieten die u op uw dekking wilt hebben. Verzekering op grond van beroepsaansprakelijkheid geeft veiligheid en zekerheid tegen de professionele storing of infrastructuur.

Professionele diensten omvatten doorgaans Architectuur, Interieurontwerp, Engineering en Landmeetkunde. Sommige polissen omvatten ook Environmental Consulting, Construction Management en Technical Consulting als professionele dekking

De allereerste stap die u moet nemen, is bepalen welk soort dekking geschikt is voor uw potentiële aansprakelijkheid, uw zorgen en uw type bedrijf. Met alle verschillende keuzes die er zijn, kan het moeilijk zijn om erachter te komen welk type beleid je moet kopen, dus laten we eens kijken naar enkele van de meest voorkomende opties.

Een belangrijk detail waarnaar u moet zoeken in uw beleid voor professionele aansprakelijkheid, of u nu gedekt bent en hoe de verdedigingskosten worden betaald in het geval van een claim (indien deze zich voordoet). Aangezien verzekeringsmaatschappijen verschillende opties bieden:

Evenzo kunnen de limieten die te laag zijn u uit de handel drijven als een extreem grote claim wordt toegekend aan iemand die u aanklaagt.

Vergeet niet dat uw bedrijf uw huidige en toekomstige levensonderhoud is.

Het is een investering van je tijd, geld dus je moet het beschermen zoals je andere investeringen zou beschermen. Een goede aansprakelijkheidsverzekering biedt u de mogelijkheid om uw investering en uw toekomst te beschermen door simpelweg een premie te betalen.

