I professionisti invitano i piccoli imprenditori a “marchiare” il loro business con un logo e con materiali coerenti di marketing. Ciononostante, loro quasi mai spiegano i motivi che sono alla base di questi suggerimenti. Qui trovate alcuni dei vantaggi di un logo progettato professionalmente:

Guardare in maniera maggiore e consolidata: biglietti da visita stampati con il tuo logo ti rappresentano come un’attività professionale verso i tuoi potenziali clienti – questa è la maniera con cui loro vorranno fare business con Te.

Migliorare il tuo potenziale per più attività: se tu presenti un pacchetto di business completo,hai del materiale pubblicitario ed un logo registrato (registered logo)per il tuo business, significa che sembrerai più completo.

Attrarre più clienti: sono pochi i clienti che cercano un’organizzazione ben definita, e l’apparenzaè tra i loro requisiti per prendere una decisione sull’acquisto.

Marchiare: se tu sei uno specialista, hai bisogno di un logo registrato (registered logo) per essere capace di costruire un brand che sia più forte della tua identità. Essere sicuri di evitare qualunque errore di marketing.

Condividere che tu sei affidabile:un logo ed il materiale professionalmente stampato dimostrano che tu sei focalizzato sia sulla tua società sia sui tuoi clienti.

Fornire ai clienti un’impressione di equilibrio: tu potresti non essere nel business fin dal 1908, ma da quando sei impegnato con il tuo brand, è probabile che tu rimanga forte e competente agli occhi dei tuoi clienti. C’è quindi una certa distanza nel costruire la fiducia del cliente.

Essere indimenticabile: il 40% degli individui ricordano meglio l’immagine attuale a ciò che essi ascoltano o che vanno a leggere. Così tu puoi registrare un logo (register a logo)per il tuo business, e mantenere la grafica costante, per essere al primo posto nei pensieri dei potenziali consumatori, se loro richiedono i tuoi prodotti o le soluzioniche offri.

Far innamorare i tuoi clienti del tuo nome societario: un nome difficile da pronunciare o difficile da ricordare rende difficile per i consumatori fare del business con Te. Quando i clienti necessitano dei tuoi servizi, loro potrebbero non ricordare un nome difficile. Ma se tu rafforzi il nome con degli elementi interessanti, immagini convincenti, loro si ricorderanno di Te, prenderanno il telefono e ti chiameranno per il business.

Descrivere un’attività professionale insolita: se il tuo business non è tradizionale, oppure è un settore difficile da spiegare, un logo può aiutare a far capire esattamente di cosa realmente si tratta.

Differenziarti dai competitors: un logo di classe può facilmente avere molti significati e può raccontare la storia che mostra come tu conduci il business, comprese le prassi uniche che possono farti emergere rispetto ai concorrenti.

Distinguersi nel tuo settore: un logo registrato (registered logo)di stile può posizionartimolto più avanti dei tuoi concorrenti, soprattutto quando sia abbinato con un solido sistema di marketing.

Rispettare le aspettative: in alcune industrie, un logo è davvero un obbligo. In particolare, nell’industria dei servizi innovativi, usare un logo è qualcosa che non vuoi fallire.

Mostrare il tuo impegno: portarlo a termine per il tuo orgoglio che darà impulso ai tuoi affari.

Questi vantaggi promuoveranno il tuo business come pure la tua fiducia: così se sei preoccupato su quanto costa registrare un logo (howmuchdoesitcost the logo), pensa alla tua brand-identitye prendi la tua decisione adesso più velocemente possibile.

