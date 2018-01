Il logo del business appare su tutte le carte intestate delle aziende, materiale di marketing del business come le grafiche di una società. In sostanza, è realmente la prima cosa che un lettore può notare prima di leggere il testo scritto. I loghi assistono nella creazione dell’identità del marchio per un’organizzazione o un’attività come le caratteristiche primarie di un design di logo stimolano a fidarsi, la presa di coscienza e l’ammirazione per qualunque articolo di business. Unlogo registrato (registered logo)deve essere semplice, indimenticabile, eterno, adeguato e flessibile, ma allo stesso tempo deve evocare la sensazione per coinvolgere il tuo mercato con il tuo business.

Principi di stile

I grandi loghi devono essere esclusivi e comprensibili ai potenziali clienti. Sebbene ci siano miriadi di opzioni di colori, elementi tangibili e tipografici, generalmente quando tu registrare un logo (register a logo)esso aiuta a trasmettere informazioni con riguardo il business, o sia progettato in maniera che comunichi alcuni sentimenti del significato riguardo la società o il suo mercato. Per esempio, le società tecnologiche generalmente hanno dei loghi distorti per dire che sono veloci, mentre le società orientate al servizio hanno dei loghi progettati per comunicare un sentimento di servizio e di fiducia.

Scopi

I marchi aziendali sono progettati per essere “la facciata” di un’organizzazione: Essi possono essere dei loghi grafici di un riconoscimento unico dell’industria, e attraverso colori e fontsed immagini loro offrono delle informazioni essenziali sulla società che consentono ai consumatori di associarla con il business principale dell’azienda. I loghi sono una modalità stenograficoper parlare di business nel mercato e sui materiali pubblicitari; loro offrono anche una fase di ancoraggio per molti fonts, colori, ed opzioni di stile in qualunque altro materiale di marketing per il business.

Corrispondenza

registrare logo (register logo)offre alla tua società un simbolo facilmente riconoscibile. Semplicemente apponendo quest’immagine su tutti i materiali di comunicazione, i materiali pubblicitari, i tuoi siti web e messaggi mail, tu fornisci alle persone un contatto costante con il tuo marchio. La maggior parte degli individui sono soggetti al tuo logo, il logo diventa sinonimo ancor più del nome e del brand. Questo permette a te di posizionare il tuo logo sul materiale pubblicitario e persino gli articoli come una manifestazione di solo stand del tuo business ogni qual volta il tuo nome non corrisponda o non sembra più attraente.

L’individuazione del marchio

I loghi sono i principali elementi visibili dell’identità del marchio di una società. Il logo registrato (registered logo)è usato sulla carta intestata, siti web, carte di credito e marketing. A causa di questo, un logo ben disegnato può donare all’attuazione del business, mentre un logo di design non conforme può mostraredilettantismo e far spegnere la prospettiva dei consumatori. Comunque, un design di logo deve adattarsi bene con le altre aree di presentazione visiva della società: non un semplice logo, elegantemente progettato, può sembrare buono quando è circondato semplicemente da componenti visivi e contradditori o fonts incompatibili. Per queste ragioni, un logo è il dispositivo base dell’individuazione di un brand notevole che include l’organizzazione dei fonts, dei colori e le linee guida dei documenti.

Significato

Un buon logo creativo espone l’intera essenza di un business. Esso rappresenta un business che è positivo, professionale, sicuro ed affidabile. Illogo registrato (registered logo)promuove la conoscenza della società e consente alla società di distinguersi dagli altri business. Questo presenta gli ideali ed i servizi del business all’interno di un’immagine indimenticabile. In sostanza, quando qualcuno vede il logo del business, esso dovrebbe evocare la giusta emozione sul business o i prodotti.

