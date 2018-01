Cambiare il marchio del tuo business è attualmente un lavoro scoraggiante da intraprendere. Ciò nondimeno, esso è realmente un processo appagante che puòportare significativi benefici industriali.

Cambiare il marchio può significare nuova vita nel tuo business o nei prodotti, ciononostante esso deve essere fatto con una strategia, ovviamente con un processo professionale, visione innovativa e ragionamento,e giusti motivi.

Ci sono alcune convinzioni errate riguardo il marchio, la più grande è che il logo registrato (registered logo)sia il nome di un brand e viceversa.

Un logo omarchio è semplicemente una parte modesta del logo generale del tuo business o un oggetto. Esso è spesso il più riconoscibile gadget utilizzato per comunicare con il pubblico di riferimento; questo alcune volte comporta che un logo è l’unico componente che la maggioranza delle aziende focalizzano quando cambiano un marchio. Permarchio s’intendono tutti i punti di contatto che mettono in connessione gli attuali o potenziali consumatori. Questa sorta di punti di contatto sono il logo, la carta intestata, il materiale di marketing e siti web, le proprietà del business, le automobili come pure il tuo personale che parla con i clienti. In parole povere, il tuo marchio può essere la più grande fotografia; comunque il logo è appena un principio guida.

Ci sono numerose ragioni per cambiare un marchio, alcune delle quali sono indicate sotto:

1. Una fusione o il subentro di un business

Questo può significare un nuovo nome, una nuovaregistrazione logo (registration logo), e una rivalutazione della maggior parte dei materiali del marchio. Ecco dove i benefici di utilizzare un’agenzia di design che offra un servizio completo si rivelano essenziali, loro ti aiuteranno a gestire l’intera operazione.

2. Uno step di crescita significativo

Non solo sviluppi finanziari; espansione in nuovi mercati possono implicare un business che potrebbe superare il suo mercato attuale e per questa ragione e alla fine perdersi la possibilità di collegarsi con nuovi mercati.

3. Cambiare le occasioni

Il tuo attuale marketing potrebbe essere superato piuttosto che riflettere come sia attualmentela tua società. Potrebbe essere che ogni volta tu abbia iniziato il tuo business, i fondi sono stati limitati così che la tua registrazione logo (registration logo)è stata fatta a buon mercato e malamente ed adesso non corrisponde al tuo business.

4. Un grande cambiamento nella strategia di business

Focalizzarsi sul pubblico; il posizionamento e la quota di mercato possono tutti cambiare durante il ciclo di business. Qualcosa che in precedenza era eccezionale, potrebbe adesso frenare la tua azienda, questo significa che il tuo marchio deve essere aggiornato per ottenere nuova attenzione dal pubblico. Quando sei in questa situazione, deve essere rivisto il marchio.

5. Mettere in evidenza il cambiamento in ciò che offri

Forse quando hai iniziato, il tuo business forniva uno specifico tipo di servizio o di prodotto ed un marchio era indicato in base a ciò, attualmente il suo nome potrebbe indicare questo. Ma come il tuo business si sviluppa, i suoi prodotti e sogni possono svilupparsi allo stesso modo,vale a dire il suo marchio potrebbe aver bisogno di essere rivisto per riflettere questi tipi di cambiamenti.

6. Per distinguere un business dai Concorrenti

Se il tuo business è quasi uguale a quello dei tuoi rivali, significa che potresti non sapere come realmente sia la prospettiva dei tuoi consumatori. Un business può guardare ad un progetto di modifica del marchio per essere in grado per rafforzare la personalità e mostrare perché sia unico rispetto ai concorrenti ed acquisire quote di mercato più ampie.

7. Miglioramento tecnologici

Vantaggi nella tecnologia potrebbe comportare che la tua società opera in modo differente. Se tu sei più di un uomo d’affari su Internet, questo potrebbe avere ripercussioni sul marchio e ciò viene dunque riconosciuto. Si potrebbe prendere in considerazione di animare il tuo logo registrato (registeredlogo), o semplificarlo per abbinarlo con il design del tuo sito.

Modificare un marchio potrebbe essere semplice come creare un nuovo nome per il business per modernizzare un logo. Potrebbe essere un progetto più significativo che comporta il cambio del nome, del logo e coinvolge ogni materiale del marketing sia online che offline. La chiave è avere una strategia, per prendere in considerazione molti fattori che includono almeno ciò che i tuoi consumatori pensano sulla modifica del marchio, ma i vantaggi della modifica del marchio potrebbero essere piuttosto notevoli se vengonorealizzati professionalmente.

Find more information relating to logo registrato , and logo registrato here.

Media Contact:

Ufficiobrevettimarchi

Via Schiassi n. 2

40138 Bologna (BO), Italy

PHONE n.: 0039 348 4932179