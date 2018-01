Un marchio è un segno che simbolizza il brand, il logo, l’etichetta, uno slogan, lo stile o una frase di un business o un’organizzazione. Il marchio è un pratico asset di qualunque società visto che viene associato con i beni ed i consumatori finiscono per comprare i prodotti soltanto sulla base del marchio. Quando procedi conregistrare marchio (registertrademark); esso dovrebbe distinguersi da ogni società per garantire che i clienti possano distinguere un particolare prodotto dagli altri.

L’idea del marchio iniziò nel 1800 quando le società si resero conto della sua importanza e vollero salvaguardare il loro business dalla concorrenza, che poteva copiare i loro articoli e rovinare la loro popolarità.

Alcune piccole società tentarono di beneficiare degli altri marchi riconosciuti per creare i loro prodotti anche più che rinomati ed incrementare le vendite dei prodotti. Comunque, questa è stata una strategia di poco tempo e avrebbe potuto portare a serie conseguenze, essi potevano essere citati in giudizio e sanzionati con molti soldi. I casi di violazione di marchio sono ancora frequenti oggigiorno in quanto le piccole realtà sono convinte che loro possano avvantaggiarsi dell’affidabilità delle società più grandi senza che loro se ne accorgano o che loro possano anticiparli nel guadagnare dalla violazione del marchio davanti al Tribunale.

In base ai marchi e ai brevetti in molti Paesi, la registrazione marchio (trademarkregistration)non è obbligatoria ma c’è un grosso vantaggio nel registrare il tuo marchio, poiché qualunque business può creare un marchio ed usarlo in commercio. Ciò nonostante, quando c’è qualunque conflitto, per esempio, un’altra realtà usa il marchio per rovinare la tua reputazione, tu non avrai una prova legale della titolarità del marchio e ti comporteràdel tempo ulteriore per dimostrare che la tua azienda ed i prodotti sono già stati contraddistinti dal marchio.

Inoltre, il titolare del marchio ha allo stesso modo altri importanti svariati vantaggi. Soprattutto, può aiutare il titolare a salvaguardare il loro marchio dall’essere usato dai concorrenti, anche quando è evidente che sia un’etichetta similare ad un’etichetta registrata. Se tu scegli di registrare un marchio (register a trademark)e allora c’èqualunque parte che tenta di utilizzare il marchio, il titolare può intraprendere iniziative legali contro la parte in Tribunale ed iniziare le spese sul caso.

Ogni società necessita diregistrare un marchio (register a trademark), esso ha l’esclusività del diritto di utilizzarlo a livello nazionale e tutti i tuoi prodotti che sono precisati nel marchio. Perciò, il marchio sarà certamente evidenziato nel database online e quando risulta un qualunque tipo di marchio simileal marchio legittimato per prodotti corrispondenti, la nuova registrazione sarà rifiutata. Infatti, il marchio può durare per sempre nella misura in cui viene usato, i prodotti continuano ad essere realizzati e venduti sul mercato senza problemi.

Il marchio è una prova della titolarità del business e, per questa ragione, un metodo essenziale di salvaguardare un marchio dall’abuso e dall’imitazione. La registrazione non è necessaria ma è solitamente raccomandata, visto che è un mezzo per confermare l’unicità che è fondata nel possedere un marchio che contraddistingue i prodotti o servizi. È necessario, capire che, mentre la registrazione offre la miglior tutela legale contro le violazioni o l’abuso del marchio, esso èrealmente, e mai sarà,un’assicurazione d’emergenza contro tutte le complicazioni ricollegateall’uso del marchio.

Find more information relating to registrazione marchio , and logo registrato here.

Media Contact:

Ufficiobrevettimarchi

Via Schiassi n. 2

40138 Bologna (BO), Italy

PHONE n.: 0039 348 4932179