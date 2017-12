Electrical Specifications:

Frequency range (MHz) – 433±5

Bandwidth (MHz) -10

Gain (dBi)- 2

VSWR- ≤1.5

Input Impedance(Ω)-50

Polarization – Vertical

Maximum input power(W)- 50

Input connector type – SMA Male or Requested

Mechanical Specifications:

Dimensions(mm)- ?10×50

Antenna weight(g)- 8

Radome color – Black

Operating temperature(°c) -40?60

