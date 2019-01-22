赫联电子荣获2018优秀被动元件授权代理商奖项

中国信息产业商会电子分销商分会（CEDA）近日在中国深圳举办2018人工智能、自动驾驶、工业物联网与5G技术供应链峰会暨第四届中国电子元器件领袖峰会，发布《2018中国市场活跃的电子授权分销商名录》。会上，赫联电子荣获2018服务中国创新、优秀被动元件授权代理商奖项。

Shenzhen, China, January 21, 2019 /PressReleasePing/ – 中国信息产业商会电子分销商分会（CEDA）近日在中国深圳举办2018人工智能、自动驾驶、工业物联网与5G技术供应链峰会暨第四届中国电子元器件领袖峰会，发布《2018中国市场活跃的电子授权分销商名录》。会上，赫联电子荣获2018服务中国创新、优秀被动元件授权代理商奖项。

CEDA是中国电子元器件授权分销商的协会组织，在中国信息产业商会的领导下，为中国创新提供一站式可靠的元器件供应链解决方案和技术增值服务。本次评选结果是参照元器件授权分销商自报的资料，微信投票和CEDA专家评审核实产生。获奖的会员都是中国市场优秀的授权分销商，服务中国创新，为客户提供快速高效可靠的元器件供应链和技术增值服务。

赫联电子亚太区分公司经理Ken Liu代表赫联电子领取奖项，他表示：“我很高兴代表赫联电子领奖。作为行业协会，CEDA推进授权代理分销服务价值，促进电子设计技术和供应链增值服务发展。电子元器件供应链是实现中国智造和加速创新的重要基础，而赫联电子作为业界领先的互连与机电产品授权分销商，代理产品线达一百多条，并始终保持这些产品线广泛和充沛的库存。不论是小数量或者大数量，赫联电子均提供同样优质的供应链管理与增值加工服务。”

此外，赫联电子也支持人民币交易，赫联电子在亚太区持续增加办事处和仓库的数量，并且寻求更多的授权代理产品线以更好跟进客户需求。

自成立至今，赫联电子已成为业内杰出的互连器件分销商，在北美拥有庞大的连接器产品库存。公司的基础理念为充足库存、灵活的政策、高响应性系统、经验丰富的技术支持和卓越的客户服务。

关于赫联电子（Heilind Electronics）：

Heilind Electronics（赫联电子）创立于1974年，全球总部位于美国波士顿，已在中国内地，香港，新加坡，美国，德国，巴西，加拿大和墨西哥设立了超过40处分部。Heilind为电子行业各细分市场的原始设备制造商和合约制造商提供支持，供应来自业界顶尖制造商的产品，涵盖25个不同元器件类别，并特别专注于互连与机电产品。其主要分销产品包括互连器件、继电器、风扇、开关、电路保护与热管理、套管和线束产品、晶体与振荡器、紧固件与硬件，传感器等。

Heilind以强大的库存、灵活的政策、灵敏的系统、知识广博的技术支持和无与伦比的客户服务为运营理念。2012年12月，赫联电子正式启动其亚太业务。赫联亚太的总部位于中国香港，除设有销售部外，还设置了区域配送中心和增值服务中心；迄今，赫联亚太已在中国香港、上海、北京、苏州、南京、武汉、西安、深圳、东莞、成都、厦门、台北、新加坡、马来西亚、印度、泰国、菲律宾、越南、印度尼西亚等地开设21处分部和3处仓库(香港、新加坡和苏州)，致力于将分销的核心价值带回业界。更多信息，请访问www.heilind.com ; www.heilindasia.com；微信、 微博、 脸书及推特。

关于CEDA：

CEDA（中国信息产业商会分销商分会）是一个非盈利行业服务机构，推动授权电子分销服务体系在中国发展，致力于可信电子元器件供应链建设。CEDA服务在中国运作的授权分销商，协同发挥技术增值服务和供应链增值服务价值。CEDA的使命是在国家鼓励发展生产服务业的大环境下，积极争取政策和行业资源，促使电子元器件分销服务与科技服务业、商贸服务业、现代物流业和金融服务业融合。

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