Non si può rimanere indifferenti dinanzi al magnifico potere della tecnologia che giorno dopo giorno ci sorprende e ci affascina. Anche Angelo Inglese, la cui sfida quotidiana è seguire l’innovazione senza tralasciare la tradizione, crede in questa forza imprescindibile. A mantenere alte le nostre tradizioni sartoriali ci pensano i suoi capi, riconoscibili nello scenario italiano e apprezzatissimi in tutto il mondo. Tuttavia Inglese non trascura il lato dell’innovazione. “Grazie all’aiuto del team ‘botteghe digitali’, siamo riusciti ad applicare il digitale ad una sartoria tramite un sistema di videoconferenza aumentato – nota Angelo Inglese – questo sistema permette di ridurre la distanza tra sarto e cliente. Anche dall’altra parte del mondo gli acquirenti riescono a vivere un’esperienza che si avvicina al trovarsi all’interno della nostra sartoria e tramite una piattaforma dedicata possono con l’aiuto del sarto creare il proprio capo a distanza”. “Ma non è tutto, il nostro team sta lavorando in sinergia con la PMI innovativa iInformatica a nuovi progetti che permetteranno ai nostri clienti di entrare nella nostra boutique e nella nostra sartoria – continua Inglese – grazie a questa esperienza potranno vivere il mondo di G. Inglese a 360° semplicemente utilizzando un visore per la realtà virtuale”. “Teniamo a farci conoscere così da vicino perché vogliamo creare un forte legame con i nostri clienti. In questo modo potranno scoprire cosa c’è dietro le nostre creazioni – conclude – e perché no, in un futuro neanche troppo lontano potremmo pensare di far indossare i capi direttamente ai nostri clienti ancor prima di crearli in sartoria”.

Blog: https://ginglesesartoria.wordpress.com/2018/11/05/g-inglese-diamo-spazio-al-futuro-tra-tradizione-e-sperimentazione/

Store: https://store.g-inglese.com/bottega/camicie/camicia-in-chambray-jeans-scuro-ricamo-esclusivo/