Scoprire la Lucania con i suoi prodotti tipici, i suoi paesaggi, i suoi artisti visitando 50 comuni in un gioco da tavola Made in Matera. Ecco Lucanum ultima creazione in casa iInformatica, PMI innovativa siculo-lucana, che oggi ufficialmente al TTG presenta il suo rivoluzionario gioco brevettato caratterizzato da tradizione e innovazione.

Non il classico tabellone del gioco dell’oca, ma una missione segreta da portare a termine esplorando luoghi, raccogliendo prodotti tipici e ricordando i lucani che hanno fatto la storia della regione. Un gioco da tavolo caratterizzato da strategia con il plus di un’applicazione per smartphone e della realtà virtuale. Il tutto disponibile in italiano ed inglese per una promozione turistica internazionale.

Il tabellone del gioco è stato realizzato dall’artista Cristiano Di Gabriele, mentre l’applicazione ha visto il contributo di Diego Sinito’, Vincenzo Ribaudo ed Antonio Ruoto, talenti della società iInformatica.

‘Un modo nuovo di valorizzare la nostra terra‘ dice Vito Santarcangelo, ideatore di Lucanum e amministratore della iInformatica ‘con il connubio di tradizione e innovazione in un gioco di società caratterizzato da più modalità di gioco per garantire una maggiore longevità e abbracciare più target di giocatori. In tante le aziende materane che hanno subito creduto in Lucanum, e questo rappresenta un buon augurio per un percorso roseo di sviluppo per questa nostra nuova idea’.

Il gioco in tiratura limitata sarà acquistabile dal mese di Novembre.

Blog: https://www.iinformatica.it/2018/10/10/lucanum-arriva-il-gioco-della-basilicata/

Sito: https://www.lucanum.it