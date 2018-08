Handball: jetzt beginnen die Pflichtspiele für den HC Erlangen

Am Samstag bestreitet der HC Erlangen sein erstes Pflichtspiel der Saison 2018/2019. Die Mannschaft von HC-Cheftrainer Aoalsteinn Eyjolfsson wird in der ersten Runde des DHB-Pokals auf den Drittligisten MSG Groß Bieberau/Modau treffen.

Fünf Wochen lang hat sich die Mannschaft um Kapitän Michael Haaß auf den Pflichtspielauftakt am 18. August vorbereitet. Insgesamt neun Trainingsspiele und unzählige schweißtreibende Trainingseinheiten absolvierte der Erstligist aus Erlangen. Trainer Aoalsteinn Eyjolfsson blickt positiv auf seine erste Saisonvorbereitung zurück: “Wir haben in der diesjährigen Saisonvorbereitung sehr viel in die Trainingssteuerung investiert. Aufgrund der Tatsache, dass wir erst eine Woche später als die anderen Mannschaften in die Saison starten, haben wir das Training auch in der Periodisierung entsprechend angepasst. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit unserer Vorbereitung”, sagt Eyjolfsson vor der Abfahrt nach Hanau.

Groß Bieberau ist ein Verein mit langer Tradition

Die MSG Groß Bieberau/Modau (http://www.msg-handball.com) spielt in der Saison 2018/2019 in der dritten Liga Ost und belegte in der abgelaufenen Saison den 5. Tabellenplatz. “Groß Bieberau ist ein etablierter Drittligist, der in den vergangenen Jahren auch immer wieder oben mitgespielt hat und auch eine lange Tradition in der zweiten Liga aufweist. Uns erwartet eine gut strukturierte Mannschaft, die mit zwei unterschiedlichen Deckungsvarianten arbeitet. Unser Anspruch wird natürlich sein unsere physische Überlegenheit auszuspielen”, sagt Eyjolfsson.

“Beim Pokalwochenende in Hanau nehmen zwei Drittligisten und ein direkter Konkurrent aus der 1. Handball-Bundesliga teil. Wir wissen um deren Stärken und werden keines dieser Teams unterschätzen”, sagt HC-Geschäftsführer Rene Selke. Bis auf Andreas Schröder kann der HC Erlangen am Wochenende auf seinen kompletten Kader zurückgreifen.

Im zweiten Halbfinale des Erstrunden-Turniers trifft die HSG Hanau auf den Erstliga-Aufsteiger SG BBM Bietigheim (Anwurf ist um 20.00 Uhr). Die Sieger der beiden Begegnungen machen dann am Sonntag um 17 Uhr den Achtelfinal-Teilnehmer unter sich aus.

Angepfiffen wird das Spiel zwischen dem HC Erlangen und der MSG Groß Bieberau/Modau am Samstag, den 18. August um 17.00 Uhr. Der HC Erlangen bietet wie gewohnt einen Liveticker auf seinem Twitter Account an.

Achtung: Champions League Sieger kommt nach Erlangen

Der HC Erlangen blickt voller Vorfreude auf das absolute Handball-Highlight am Ende der Saison-Vorbereitung. Am 22. August ist der Champions League Sieger KS VIVE KIELCE um 20.00 Uhr in der Karl-Heinz-Hiersemann-Halle zu Gast. Tickets können über die Geschäftsstelle bestellt werden.

