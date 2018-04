OCSI vous accompagne dans la conception, le développement et l’évolution des systèmes d’information

OCSI ou l’Organisation est une société de services informatiques et logiciels fondée en 2006. La société a commencé avec un concept de service simple, qui est une composante fondamentale de la profession de consultant.La société vous accompagne dans la conception, le développement et l’évolution des systèmes d’information. OCSI SSII est une société de services numériques multidisciplinaire qui fonctionne avec certaines valeurs communes telles que la qualité, l’écoute et le respect. Le groupe OCSI prend le mot «service» très au sérieux et y attache une grande importance, ce OCSI ou l’Organisation est une société de services informatiques et logiciels fondée en 2006. La société a commencé avec un concept de service simple, qui est une composante fondamentale de la profession de consultant.La société vous accompagne dans la conception, le développement et l’évolution des systèmes d’information. OCSI SSII est une société de services numériques multidisciplinaire qui fonctionne avec certaines valeurs communes telles que la qualité, l’écoute et le respect. Le groupe OCSI prend le mot «service» très au sérieux et y attache une grande importance, ce qui ajoute beaucoup d’importance à ses clients et employés. La firme croit fermement que le service devrait être le concept fondamental du secteur du conseil. Ce sont les valeurs et les principes qui illustrent l’engagement éthique de l’entreprise. L’entreprise place l’homme au cœur du projet d’entreprise. L’entreprise a ses domaines d’expertise qui s’organisent autour de cinq métiers. Les cinq secteurs d’activité sur lesquels l’entreprise offre ses services comprennent OCSI Services, OCSI Digital, OCSI Waas, OCSI For i et Tenor. Les services OCSI incluent le conseil et l’ingénierie applicative. Les services sont impliqués dans le cycle de vie complet de l’application, de la gestion du projet au développement.

Tous ces services sont fournis pour des projets à prix fixe ou de gestion. OCSI Digital développe divers sujets liés à la transformation numérique du système d’information dans plusieurs domaines, notamment le web, la mobilité et les données. L’OCSI Web as a Service accompagne les entreprises dans la gestion, l’optimisation et l’évolution de leurs infrastructures web et mobiles. OCSI for I concerne le développement, la maintenance et la modernisation des applications IBM i. OCSI fournit TENOR, une plate-forme de test multi-technologies et multi-clients pouvant être utilisée pour les tests de non-régression. TENOR fournit la véritable solution à l’automatisation des tests et des processus métier. OCSI se vante d’avoir travaillé avec plusieurs clients partout dans le monde et de gagner leur confiance pour toujours. LVMH, Carrefour Banque, Outodistribution, LCL, Accor Hotels, Klesia, AG2R La Mondiale, SMA, Cetelem, BNP Paribas Cardif, ALD Automotive, HSBC, CRAS SAVOYE, Natixis, Axelliance, GFP comptent parmi les nombreux clients avec lesquels OCSI a travaillé. , Conservateur, Dentsu Aegis Network et bien d’autres. Le MOA a un rôle majeur à jouer dans le succès des projets. OCSI dispose de consultants parmi les plus expérimentés et les plus qualifiés, spécialisés dans les méthodes et les processus du MOA. Les consultants utilisent toute leur expertise en travaillant avec les clients pour gérer efficacement les projets.

OCSI est une société de logiciels en pleine expansion basée à Paris, en France, dans le domaine des applications logicielles informatiques, des systèmes d’information, du développement et de l’évolution des systèmes d’information. Nous sommes une équipe de professionnels jeunes et compétitifs qui se consacrent à fournir des solutions haut de gamme à nos clients https://www.ocsigroup.fr/blog

Address:

OCSI GROUP

22 rue du Pont Neuf

75001

Paris

Tél:

0144826740

Fax:

0143205478

Email:

contact@ocsigroup.fr