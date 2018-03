Une premiere en Suisse : Degussa à Zurich et Geneve accepte les cryptodevises pour l’achat de metaux precieux

Zurich, le 2 mars 2018 : Degussa Goldhandel AG, dont le siege se trouve à Zurich, est le premier negociant en metaux precieux en Suisse à accepter les cryptodevises comme moyen de paiement. Suite à une demande croissante, en particulier des investisseurs institutionnels qui souhaitent pouvoir convertir leurs avoirs en monnaie virtuelle en lingots d’or et d’autres metaux precieux physiques, ils ont desormais la possibilite de regler leurs achats chez Degussa en cryptomonnaies Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) et Bitcoin Cash (BCH). Ce sont surtout les gestionnaires de fortune, les societes de gestion de patrimoine familial (communement appelees “family offices”) et d’autres investisseurs importants qui manifestent depuis un certain temps un interet croissant pour ce nouveau service.

“Suite aux nombreuses demandes formulees par des gros investisseurs qui detiennent ou gerent de la cryptomonnaie et souhaitent allouer leur portefeuille d”investissement à l’or veritable valeur refuge , nous avons decide d’accepter les monnaies virtuelles et leur proposons ainsi d’autres options de placement”, explique Andreas Hablützel, CEO de Degussa. “À nos yeux, les cryptodevises et la technologie des chanes de blocs (ou blockchain) associees reposent sur les principes de liberte, de securite et d’independance, des valeurs communement attribuees à la place financiere suisse et à l’or”, poursuit Hablützel.

Dans une deuxieme phase, qui sera probablement lancee au milieu de l’annee, les clients prives auront egalement la possibilite de payer leurs achats en metaux precieux avec des cryptodevises sur la boutique en ligne de Degussa Suisse. Degussa AG offre desormais la possibilite aux detenteurs de cryptomonnaies de stocker de maniere securisee leurs cles cryptees (paper wallets), indispensables à toute transaction cryptographique, dans un coffre-fort en dehors du systeme bancaire.

Les monnaies virtuelles et le secteur economique associes gagnent du terrain en Suisse, à l”image du petit canton de Zoug, qui se reinvente en “Crypto Valley”. Les responsables politiques en font la promotion.

Les metaux precieux et les cryptodevises different des moyens de paiement legaux dans la mesure où ils ne peuvent pas etre produits en quantites arbitraires et qu’ils restent hors du ressort politique et economique.

Degussa Goldhandel AG Suisse fait partie du groupe Degussa, qui comprend egalement Degussa Goldhandel GmbH en Allemagne, Degussa Metales Preciosos en Espagne et le negociant londonien de metaux precieux Sharps Pixley.

Pour toutes autres informations complementaires, veuillez visiter notre site www.degussa-goldhandel.ch (http://www.degussa-goldhandel.ch).