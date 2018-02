,u Vh ,l bZ LVst ƒ ijh{kk esa fQV~th Hkksiky lsaVj dh Nk=k rUoh x.ks’k tks’kh us fd;k V‚i] jkT; dh Nk=kvksa esa ik;k nwljk LFkku

• rUoh x.ks’k tks’kh ] fQVth Hkksiky lsaVj ds pkj o”khZ; Dykl:e çksxzke dh Nk=k us Hkksiky ‘kgj es V‚i fd;k vkSj e/; çns’k es nwljk LFkku gkfly fd;k

• fQV~th Hkksiky lsaVj ds 53 Nk=/ Nk=kvksa us ,uVh,l LVst &1 d~okyhQkbZ fd;k

Hkksiky 5 Qsc#jh 2018 & fQVth dh Vhfpax esFkksMksy‚th dh loksZprk dks n’kkZrs gq, ] fQVth Hkksiky lsaVj ds Nk=ksa us ,uVh,lbZ LVst &1 d~okyhQkbZ djds ‘kgj dk uke jks’ku fd;kA

fQV~th Hkksiky lsaVj dh dqy 53 Nk=ksa us viuh ‘kSf{kd çfrHkk dks n’kkZrs gq, ,uVh,lbZ LVst &1 2017 &18 dks d~okyhQkbZ fd;kA

us’kuy VSysaV lpZ ,Xtke ] ,d us’kuy ysoy ,Xtke gksus ds lkFk lkFk Ldkyjf’ki çksxzke Hkh gSA ;g Ldkyjf’ki çksxzke ,ulhvkjVh }kjk vk;ksftr fd;k tkrk gS vkSj nloha d{kk ds Nk= ,uVh,l 18 dh ijh{kk ,oa p;u çfØ;k esa fgLlk ys ldrs gSa A ,uVh,l 2017 ds p;u dh çfØ;k 5 uoacj dks vk;ksftr fd;k x;k FkkA

rUoh x.ks’k tks’kh dks Hkksiky dk Vksij ?kksf”kr fd;k x;k vkSj mUgksaus ] e/; çns’k dh Nk=kvksa ds le{k nwljk LFkku çkIr fd;kA rUoh us eSV vkSj lSV feykds 150 es 143 vad ik, gSA os fQVth Hkksiky es pyus okys pkj o”khZ; Dykljjkse çksxzke fd Nk=k gSA viuh lQyrk ls mRlkfgr rUoh us crk;k fd çfr;ksfxrk dkQh dfBu Fkh blds fy, dkQh fnekxh ifjJe djuk iM+kA dkalsIV es Li{rk vkSj jhtfuax ds dkj.k ,d r; le; es lQyrk ikbZ gSA yxkrkj esgur ls gh çfr;ksfxrk es lQyrk feyh gSA blds fy, es fQVth Hkksiky lsaVj fd QSdYVh dk /kU;okn vnk djuk pkgrh gw¡ ftUgksaus esjs vkbZD;w dks c<+k;kA ;gk¡ ds LVMh eVsfj;y ] MkmV Dyh;fjax ls'ku vkSj ilZuy xkbMsal ds dkj.k ;g laHko gks ik;k gSA esjh lQyrk es budk Hkh dkQh ;ksxnku gSA

fQVth Hkksiky ds gsM vfHk"ksd ikaMs dk dguk gS fd ge vius Nk=ksa fd bl 'kkunkj ijQ‚jesal ls dkQh mRlkfgr gSA tks vad Nk=ksa us ,uVh,lbZ LVst &1 es ik, gS os dkfcysrkjhQ gSA fQVth dk Qksdl Nk=ksa dks çfr;ksfxrk ds fy, rS;kj djuk vkSj mudh vkbZD;w dks cus ls Nk=ksa fd ijQ‚jesal es btkQk gksrk gSA

LVsV ysoy us’kuy VSysaV lpZ ,Xtkfeus’ku ¼2017 &18 ½ LVst & 1 nloha ds Nk=ksa ds fjtYV gky gh esa ?kksf”kr fd;s x, gSA

bles lQy Nk= gh ,uVh,lbZ LVst &2 ds fy, ;ksX; gksaxs] ftls ,ulhbZvkjVh }kjk ebZ 2018 es vk;ksftr fd;k tk,xkA

,uVh,lbZ ,Xtke gj lky nloh ds Nk=ksa ds fy, vk;ksftr fd;k tkrk gS vkSj ;g ns’k ds gksugkj cPpks es cgqr gh pfpZr ,Xtke ekuk tkrk gS A ;g Ldhe xksosesaZV v‚Q bafM;k us 1963 es ‘kq: dh Fkh rkfd Ldwyh f’k{kk es DokfyVsfVo bEçksosesaZV gks ldsA

fQVth ns’k dk çsfe;j baLVhVq, gS tks vkbZ vkbZ Vh & tsbZbZ dh Vªsfuax djkrk gSA fQVth ekurk gS fd cPpks es vkbZD;w c<+kus vkSj mUgsa rS;kj djus ds fy, lgh le; rc gksrk gS tc oks d{kk 6 ] 7 vkSj 8 es gksaA bl lksp ds lkFk fQVth us Vªsfuax nsus dh 'kq#okr fd gS rkfd d{kk 6 ls gh cPpksa es baVsfytsal fodflr gks ldsAM ;gk