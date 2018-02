Kaufen Sie YouTube Klicks jetzt

Was sind die Vorteile beim Kauf von Youtube Klicks bei uns?

Ähnlich wie bei normalen Klicks wird durch länderspezifische Klicks Ihr Video einer lokalisierten Zielgruppe angezeigt. In der Regel sind Unternehmen und Marken, die nach standortspezifischer Präsenz suchen – wie lokale Prominente und lokale Unternehmen – eher für diese Klicks geeignet.

Woher weiß ich, dass ich tatsächlich reale Klicks bekomme?

Youtube verfügt über eine Videoanalysekomponente, mit der Sie überprüfen können. Es enthält Daten zum Standort der Betrachter. Diese Daten können Ihnen auch helfen, andere Entscheidungen zu treffen. Möglicherweise werden Sie eine starke Zunahme des Traffics in einer bestimmten Region oder Stadt feststellen und entscheiden, mehr Videos für diese Zuschauer zu erstellen.

Wird es länger dauern, um die Klicks zu liefern?

Ja, da unsere Zugriffsquellen weniger verfügbar sind als die normalen Aufrufe, die von einem weltweiten Publikum stammen, dauert es etwas länger. Für genaue Zeiten beachten Sie bitte die Lieferzeiten auf den Paketen und in Ihrer Auftragsbestätigung.

Warum von uns YouTube Klicks kaufen?

Gezielte Klicks sind alle 100% REAL!

Gezielte Klicks können zu höheren Umsätzen führen, wenn Sie ein Produkt / eine Dienstleistung verkaufen.

Eine wirtschaftliche Art der Werbung!

Verbessert das Ranking von Videos in Google- und YouTube-Suchmaschinen.

24/7 Kundenbetreuung.

Wir liefern 100% Ihrer Bestellung plus Bonus-Views!

Die Ergebnisse beginnen ungefähr 24-72 Stunden nach Ihrer Bestellung.

Liefergeschwindigkeit beträgt 1.000+ Klicks pro Tag.

Vorteile im Überblick:

Wir helfen Ihnen, um Ihre YouTube-Videos mit Leichtigkeit zu bewerben. Erhalten Sie echte, gezielte Klicks von Menschen auf der ganzen Welt.

100% echte Klicks von echten Menschen

Natürliche Likes immer enthalten

Wir sorgen für längere Wiedergabezeit

Sicherste Promotion-Techniken

Marketing-Extras, um Ihren Erfolg zu fördern

