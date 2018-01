Per quelli che non hanno registrato un marchio, potrebbe costare milioni salvaguardarlo in futuro o potresti davvero perdere i tuoi diritti semplicemente usandolo. Tenendo in considerazione quanto costa registrare un marchio (howmuchdoesitcost the trademark)e puoi preparare la documentazione personalmentein pochi istanti, registrare il nome del tuo business sarà certamente una brillante idea.

La risposta è che un marchio registrato (registered trademark)ti offre il diritto speciale di usaredovunque il nome del tuo business per prodotti e servizi che tu hai accettato con la tua registrazione e ti consente di imporre il tuo marchio, depositando azioni legali presso i Tribunali. Tutte queste sono buone protezioni, comunque dipenderà da Te monitorare gli usi illegali del nome e fare qualcosa perfermarli.

Qualunque cosa tu faccia per registrare marchio (register trademark) per la tua società, dipende dalle tue finalità del business, dal tipo di nome che possiedi e se hai abbastanza tempo e denaro per depositare la registrazione di marchio.

Cos’è un marchio?

Un marchio registrato (registeredtrademark)identifica le fondamenta dei beni o le soluzioni. I nomi delle società, i loghi e i marchi possono essere loghi. Tu ottieni un marchio attraverso l’uso del tuo marchio nel commercio, in altri termini, usando il nome quando fai business.

Funzione

I marchi evitano la confusione che potrebbe verificarsi se molteplici commercianti utilizzassero gli stessi nomi e/o marchi. La procedura legale per registrare prevede la notifica ufficiale che una società ottienecon il privilegio distintivo del nome in un particolare ambito geografico.

Ambito geografico

Se tu operi appena in uno singolo Stato,non hai bisogno di avere un marchio per il tuo nome di business perché hai il diritto di utilizzarlo, sei autorizzato ad usarlo, potrebbero capitaredei problemi, ovvero, una volta che la tua società cresca in nuovi mercati ed altre società operino sotto lo stesso nome di business.

Registrare il nome di una società

Quando hai costituito una società, una società per azioni o qualunque altra entità di business, tu hai registrato in uno Stato il nome del tuo business. Avendo un ambito di business, altre persone prendono nota che tu stai usando il tuo nome, nessun altro business nello Stato potrebbe avere lo stesso nome.Quanto costa registrare un marchio (howmuchdoesitcost the trademark)dipende dallo Stato.

Se tu operi come impresa individuale, tu puoi registrare come marchio il nome della tua società, chiamatoanche il nome del business fittizio. In alcuni Stati, tu sei in grado di registrare il tuo nome a livello nazionale, presentando una domanda e pagando per il servizio che tipicamente varia sulla base di dove ti trovi. Altri Stati non hanno una registrazione nazionale del business di marchio e tu hai bisogno di registrare il nome nella tua città o Paese. I costi sono differenti.

Altri modi di salvaguardare il tuo nome societario

Immaginichetu non possa o non abbia bisogno di registrare un nome? Il tuo nome potrebbe ancora averealcune protezioni pratichenel tuo Stato.

Se tu costituisci un’entità di business come una società per azioni o una società a responsabilità limitata, uno Stato non permetterà che si crei un’altra entità con lo stesso nome. Se tu non costituisci una società, tu potresti ancora goderti questa protezione attraverso un marchioregistrato (registered trademark)nel Tuo Stato.

