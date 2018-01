Se non puoi registrar iltuomarchio, alloraun’altra persona lo farà e questoimmediatamentemetterà a rischioiltuo business e qualunquetipo di prodotto o servizioturealizzi. Acquisendounmarchioautorizzato, tuediltuo brand vi proteggete con ildiritto di prevenirechequalcunousisegnisimili etiporti via ilgirodegliaffari.Se non salvaguardiiltuomarchio con unaregistrazionemarchio (trademark registration), tupotrestiscoprirecheseilegalmentebloccato dal far crescereiltuo business. Con il brand registrato, tusei in diritto di assumereiniziativecontroI soggettichehannotentato di registrareI marchiconfliggenti, oppurestannooperando con dei brand contrastantichedanneggiano la tuasocietà.

Come iltuoprodotto o serviziodiventaoperativo, ilmarchiostessoinizia a sviluppare un valoreintrinseco.Glioperatoricommercialivaluteranno se haisceltola correttaprotezionelegale del brand per salvaguardarlo.

Cisonotremotiviperchè è importanteregistrareunmarchio (register a trademark).

1. Dirittiunici

Registrazionemarchio (trademark registration) fornisce al titolareildirittoall’usoesclusivo del nome in accordo con ii prodotti o servizi di cui ci sioccupa. Il piùcrucialemotivo per la registrazione di unmarchio è ilrimedioeffettivocontrol’usoillegittimo. La registrazione di unmarchioconsente al proprietariodi citare in giudizio per la contraffazioneedancheottenererimediestremamentevigorosi, come per esempiol’interdizioneedaltririmedi. Simultaneamente, le procedure di violazione del marchionon precludono la persona.

2. Protezione

Un marchioregistratopotrebbeessereconsiderato come sicuro, e perciòregistraremarchio (register trademark) potrebbecostituirneunagaranziacome esattamenteaccade, ottenendo la garanziadeiservizi di credito, proprioallostessomodovienevincolata la proprietà.

3. Proprietàimmateriale

C’èdietrounaragione molto importanteperchèdovrestiregistrazionemarchio (trademark registration) chepuòesserequella di rendereilmarchio come unaproprietàimmaterialericonoscibile in termini legali. La registrazionedel’etichetta di unmarchio è certamenteun valore per l’attivitào è un contenitore di valorechesiapplicaallo status o all’avviamentoche al mercatopiace.

Un marchio da creditoall’avviamento e, in molticasi, l’avviamento non è separabile dal business nellasuainterezza. Esso ha l’effettopraticocheunmarchio non registrato non avrà. Esso saràsempre parte dell’avviamento e saràcollegatoallasocietà. La registrazione di unmarchio, in confronto, potràesseretrasferitoin manieraidentica convaloriaggiuntiviposseduti da una persona o da un’organizzazione.

4. Certificazione

Un marchiolegittimatopotrebbeesserecertificato. La licenza di un marchio è documentatasulregistromarchi ,dando al licenziantedellasocietàilprivilegiodell’iniziativalegale in caso di violazione.

5. Cessione

Un marchiopotrebbeessererimosso. Lo stessonon èsemplice per un normalemarchiochepuò solo essererimosso dal business.

6. Deterrente

La registrazione del brand scoraggiaglialtriinvestitoridall’usareloghichesonocomparabili o identiciaituoi per ibeni e per le soluzioni come le tue.Usandoilmarchio, turendiglialtriconsapevolideituoidiritti. Perciò, la registrazionemarchio (trademark registration) è disponibilequandogialtricercanosulregistrostatale,selezionando prima di iniziare ad usareunparticolarenome.

1. L’usoneiprocedimenti

La registrazionemarchio (trademark registration) è la prova di validitàdi unaregistrazioneediprivilegivengonoportatidallaregistrazione. Nelleazionilegali associate allaregistrazionedeimarchi, ilfattocheuna persona vengaautorizzata come ilproprietario del marchio è provadellaqualitàdellaregistrazione di un marchio, fin quandovieneprovatoilcontrario.

Find more information relating to registrazione marchio , and logo registrato here.

Media Contact:

Ufficiobrevettimarchi

Via Schiassi n. 2

40138 Bologna (BO), Italy

PHONE n.: 0039 348 4932179