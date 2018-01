Una volta che tu decidi per il tuo business e realizzi il tuo logo, tu vorrai registrare un marchio (register a trademark)ed un copyright, visto che questo difenderà il tuo nome ed il logo design dalle violazioni. Tu devi essere sicuro che garantisci i diritti al tuo business e devi essere sicuro che nessun’altra azienda usi la tua idea e logo design, che sono i temi principale alla base del brand ed il copyright.

Sia il copyright che i marchi ti concedono di salvaguardare in maniera geniale le tue idee innovative dall’essere utilizzata come idea di qualcun altro. Questo è, senza dubbio, il vantaggio più crucialeche puoi assicurare per la registrazione marchio (trademark registration).

Un marchio registrato (registeredtrademark)non scadrà mai, finchèstai fecendo uso del tuo marchio in commercio per commercializzare i tuoi prodotti o servizi, le persone individueranno il tuo business grazie a questo. Esso è un asset molto importante ed uno strumento effettivo che può immediatamente creare un legame tra la tua società ed i servizi o prodotti che offri ai clienti.

I marchi forniscono molte più garanzie rispetto al copyright, ma i copyright sono realmente essenziali per la protezione di un marchio. Continuando a leggere scopri la differenza tra i due, per renderti conto che puoi meglio capire la loro importanza e gli effetti che possono avere sulla tua società.

Tra i loghi ed il copyright

Se tu hai solo un copyright per il tuo nome o logo senza averne il marchio per essi, non puoi considerarli completamente al sicuro contro le violazioni. Tu ti sei solo assicurato i tuoi privilegi per esso, in quanto è qualcosa che hai creato e questo è la tua proprietà intellettuale. Un marchio registrato (registered trademark) può proteggere il tuo nome e logo di design se qualcun altro vuole realmente usarli per i suoi propri scopi.

In aggiunta, non puoi tutelare con il copyright un nome, visto che il copyright tutela le opere creative. Questo significa realmente possedere un marchio per Te, che protegge le idee della tua società, come per esempio il tuo logo. Adesso guarda a quello che è il marchio.

Cos’è il marchio?

Un marchio è un termine, simbolo o design, o una combinazione di questi, ciò che viene utilizzato per tenere lontanoun produttore o venditore da altre attività nello stesso ambito di business che forniscono gli stessi prodotti o servizi. Questo significa che tu sei capace di registrare un marchio (register a trademark)per il nome del tuo business, un logo, un motto ed altre cose che giocano un ruolo nell’individuazione del brand dell’organizzazione come pure i servizi o prodotti che offri.

Il tuo marchio viene utilizzato per comunicare agli altri gli articoli della tua società, il nome ed il logo che sono delle tue proprietà.Tu hai il diritto esclusivo di utilizzarli in collegamento con i tuoi prodotti.

Comunque, il marchio non comprende i colori e gli stili del logo, in quanto esso non torna indietro verso un fuoco non autorizzato. Esso si riferisce solo alle similitudini tra il tuo marchio societario ed altri che gli assomigliano. Di conseguenza, esso non si riferisce agli usi del logo, ma piuttosto alla confusione che si trova sul mercato, perciò limitando quali usi del logo design potrebbero essere possibilmente effettuati. Questo implica che qualcun altro possa usare un logo societario similare, questo non può fare riferimento alle violazioni di marchio, ma invece alle violazioni di copyright.

Usando solo il tuo marchio non escluderà che qualcun altro nello stesso mercato possa usare il tuonome o design ma lo farà iscrivendolo. Con riguardo ad un’altra persona che usa lo stesso nome o come la tua società, tu avrai bisogno di dimostrare che tu lo hai sviluppato per primo, ciò non è possibile se non hai registrato il tuo nome.

