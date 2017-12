Sind Sie auf der Suche nach einer renommierten und beliebten Marke, die Frauen hilft, mehr Erfolg und Sichtbarkeit zu bekommen? Nehmen Sie Kontakt mit der Marke ICH für Karriere Coaching für Frauen in Zürich auf. Die Marke ICH bietet den Grundkurs für alle Frauen an, die vorwärts kommen und Erfolg in ihrem Leben haben wollen. Während des Kurses lernen die Frauen die 5 wichtigen Elemente, die sie für den Berufsalltag implementieren können, um sowohl Ihre Sichtbarkeit als auch Ihren Erfolg zu verbessern.

Die Karriereentwicklung und das Coaching in Zürich wird sowohl individuell als auch in Gruppen je nach Bedarf und Wunsch angeboten. Die Vorteile, die Frauen aus individueller Coaching-Basis erzielen können, sind Sicherheit für Karriere und Erfolg, mehr Sichtbarkeit, bessere Reputation, Arbeitserleichterung, weniger Machtkämpfe, weniger Konflikte, mehr Selbstvertrauen, mehr Zufriedenheit und einiges mehr.

Die Bereiche, die stark fokussiert und gefördert werden, umfassen Genderkommunikation, Leistungskompetenz, Selbstmarketing und PR, persönliches Entwicklungspotenzial und Durchsetzungsvermögen wie auch Selbstsicherheit. Die Beratung und das Coaching sind auch in englischer Sprache verfügbar. Abgesehen davon wird das Angebot es in den Beratungsräumlichkeiten in Zürich oder in Ihrem Büro per Telefon oder über Skype bereitgestellt. Für ein unverbindliches und absolut kostenloses Bewertungsgespräch können Sie sich gerne mit uns in Verbindung setzen. Zum Zeitpunkt der Registrierung für den Basis-Kurs, erhalten Sie ein effektives und zielorientiertes Audio-Logo für die sofortige Implementierung. Wenn Sie sich für diesen Kurs anmelden, werden Sie sofort von den Vorteilen und den wertvollen Tools profitieren. Die potenzielle Zielgruppe für den Kurs, das Coaching und die Beratung sind im Wesentlichen Führungskräfte in Unternehmen, selbstständige Unternehmerinnen, Projektleiterinnen und mehr. Treten Sie mit uns in Kontakt, um mehr zu erfahren.

Contact:

Sandra Liliana Schmid

Gender Kommunikation

Zollikerstrasse 20

8008 Zürich

Tel: +41 44 533 30 25

Email: contact@SandraLilianaSchmid.com

Website: https://www.diemarkeich.ch/