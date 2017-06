BlueVision Technologies (BVT) ist ein Lieferant von Hochgeschwindigkeits-RGB-CCD-Zeilenkamera, C-Mount-Bildverarbeitungs-Objektiv und F-Mount-Bildverarbeitungs-Objektiven, die für den Einsatz in Bi-Chromatic & Tri Chromatic Color Sorter Machine geeignet sind. Das Unternehmen Design und Herstellung komplette Elektronik für Color Sorter Machine.

Mit starken internen R & D & Design-Bemühungen werden unsere 35 MM F Mount Linsen mit optimalen Präzisionstechniken entwickelt und kommen mit sehr weniger Kamerapreis, geringer Verzerrung und produzieren hochwertige Bilder. Unsere 50 MM F Mount Objektiv sind aktiv in vielfältigen Anwendungen wie in Machine Vision, Farbsortierer, ITS / Surveillance & Medical Imaging Anwendungen & viele andere etc. implementiert.

Unsere Line-Scan-Kameras & Kamera-Objektive sind sehr gut getestet und integriert in eine große Anzahl von Kamera

Basierte Farbsortiermaschinen, ideale Wahl für:

1. Monochromatische Farbsortiermaschinen für Objekt wie Reis etc.

2. Bi-chromatische & trichromatische Anwendung für Multi-Korn-Farbsortierer Anwendungen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Produktseite http://www.bluevision-technologies.de/colour-sorter.html

Verkaufskontakt:

Skype ID (Für Produktanfrage): bmt.overseas

E-Mail (Produktanfrage für Deutschland): – sales.germany@bluevision-technologies.com

Email (Produktanfrage für Übersee): – sales.overseas@bluevision-technologies.com

Line-Scan-Kamera, Farbsortierer, Farbsortierer-Maschine, Machine Vision Objektiv, Machine Vision, Kamera-Objektiv, Farbsortierer, Farbsortierer Maschine, F-Objektiv, Farbsortierkamera, Farbsortierlinse, Reisfarbensortiermaschine, Reisfarbensortierer, Reis Farbsortiermaschine, Farbsortiermaschine