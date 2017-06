BlueVision Technologies (BVT) ist ein führender Anbieter von großformatigen F-Mount Machine Vision-Objekten. Das Unternehmen entwirft und fertigt großformatige F-Mount-Objektive. Wir verfügen über ein sehr starkes Know-how, um unseren Kunden eine engagierte One-Stop-Machine Vision-Lösung für alle ihre Optikanforderungen beim Aufbau ihres Machine Vision Systems anzubieten.



“Anerkannt als beste Machine Vision Objektiv Lieferant in der Industrie”

Wir sind Lieferant von einer breiten Palette von Bildverarbeitungsobjektiven unter dem Markennamen “BALAJI OPTICS (BO)” bekannt als BO Machine Vision Objektive, Mit starken internen R & D & Design Bemühungen werden unsere 35 MM & 50 MM F Mount Linsen optimal entwickelt Präzisionstechniken und produzieren hochwertige Bilder. Unsere Kamera-Objektive sind aktiv in Anwendungen wie Machine Vision, Farbsortiermaschine, ITS / Surveillance, Medical Imaging Anwendungen & viele andere etc. implementiert.

Hauptmerkmale:

Hohe Auflösung & hoher Kontrast.

Sehr geringe Verzerrung.

Aus Metall gemacht.

Hochwettbewerbsfähig auf dem Markt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Produktseite: –

Http://www.bluevision-technologies.de/balaji-optics-f-mount-lenses.html

Http://www.bluevision-technologies.de/balaji-optics-machine-vision-lenses.html



